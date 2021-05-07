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تنويم "حامل" سقطت من الدور الثالث بعد إحالتها بمكة.. غير سعودية وتعرضت للإجهاض

"المالكي": التحاليل والأشعة أثبتت أنها بصحة وعافية وما تحتاج إليه "تنظيف" من الحمل فقط

كشف مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، الدكتور هلال المالكي، عن أن المرأة الحامل التي سقطت من الدور الثالث من عمارة بمكة المكرمة؛ أدخلت مستشفى الولادة والأطفال بمكة؛ اليوم الخميس، وتم تنويمها لإجراء عملية تنظيف من الحمل الذي لم يتجاوز عشرة أسابيع.

وكانت وزارة الصحة تفاعلت مع شكوى مغرّد يفيد بسقوط أخته من الدور الثالث من عمارة بمكة المكرمة، ما أسفر عن وفاة جنينها، متهمًا مستشفى الولادة والأطفال بمكة بعدم قبول حالتها من مستشفى النور التخصصي بمكة منذ 18 يومًا.

وأشار "المالكي" في تصريح لـ"سبق" إلى أن المرأة التي سقطت من الدور الثالث من عمارة بمكة؛ غير سعودية، وكانت حاملاً في الأسبوع العاشر؛ وتعرضت للإجهاض من جراء السقوط على الفور، إلى جانب كسور تعالجت منها في مستشفى آخر.

وقال "المالكي": "خلال تنويمها في مستشفى النور التخصصي بمكة ردّ المستشفى عند طلب إحالتها لمستشفى الولادة والأطفال بمكة، بأنها لا تحتاج إلى تدخل، وبعد انتهاء موضوع الكسور وخروجها يتم التعامل مع الحالة حسب خطة العلاج من قِبل استشاري نساء وولادة، وهو ما تم إجراؤه اليوم عند إحالة المريضة لمستشفى الولادة والأطفال، حيث أثبتت التحاليل وأشعة السونار أنها بصحة وعافية وما تحتاج إليه فقط هو تنظيف؛ كونها حاملاً في الأسبوع العاشر وتم تنويمها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنويم "حامل" سقطت من الدور الثالث بعد إحالتها بمكة.. غير سعودية وتعرضت للإجهاض
سبق

كشف مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، الدكتور هلال المالكي، عن أن المرأة الحامل التي سقطت من الدور الثالث من عمارة بمكة المكرمة؛ أدخلت مستشفى الولادة والأطفال بمكة؛ اليوم الخميس، وتم تنويمها لإجراء عملية تنظيف من الحمل الذي لم يتجاوز عشرة أسابيع.

وكانت وزارة الصحة تفاعلت مع شكوى مغرّد يفيد بسقوط أخته من الدور الثالث من عمارة بمكة المكرمة، ما أسفر عن وفاة جنينها، متهمًا مستشفى الولادة والأطفال بمكة بعدم قبول حالتها من مستشفى النور التخصصي بمكة منذ 18 يومًا.

وأشار "المالكي" في تصريح لـ"سبق" إلى أن المرأة التي سقطت من الدور الثالث من عمارة بمكة؛ غير سعودية، وكانت حاملاً في الأسبوع العاشر؛ وتعرضت للإجهاض من جراء السقوط على الفور، إلى جانب كسور تعالجت منها في مستشفى آخر.

وقال "المالكي": "خلال تنويمها في مستشفى النور التخصصي بمكة ردّ المستشفى عند طلب إحالتها لمستشفى الولادة والأطفال بمكة، بأنها لا تحتاج إلى تدخل، وبعد انتهاء موضوع الكسور وخروجها يتم التعامل مع الحالة حسب خطة العلاج من قِبل استشاري نساء وولادة، وهو ما تم إجراؤه اليوم عند إحالة المريضة لمستشفى الولادة والأطفال، حيث أثبتت التحاليل وأشعة السونار أنها بصحة وعافية وما تحتاج إليه فقط هو تنظيف؛ كونها حاملاً في الأسبوع العاشر وتم تنويمها".

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
12:38 AM

تنويم "حامل" سقطت من الدور الثالث بعد إحالتها بمكة.. غير سعودية وتعرضت للإجهاض

"المالكي": التحاليل والأشعة أثبتت أنها بصحة وعافية وما تحتاج إليه "تنظيف" من الحمل فقط

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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كشف مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، الدكتور هلال المالكي، عن أن المرأة الحامل التي سقطت من الدور الثالث من عمارة بمكة المكرمة؛ أدخلت مستشفى الولادة والأطفال بمكة؛ اليوم الخميس، وتم تنويمها لإجراء عملية تنظيف من الحمل الذي لم يتجاوز عشرة أسابيع.

وكانت وزارة الصحة تفاعلت مع شكوى مغرّد يفيد بسقوط أخته من الدور الثالث من عمارة بمكة المكرمة، ما أسفر عن وفاة جنينها، متهمًا مستشفى الولادة والأطفال بمكة بعدم قبول حالتها من مستشفى النور التخصصي بمكة منذ 18 يومًا.

وأشار "المالكي" في تصريح لـ"سبق" إلى أن المرأة التي سقطت من الدور الثالث من عمارة بمكة؛ غير سعودية، وكانت حاملاً في الأسبوع العاشر؛ وتعرضت للإجهاض من جراء السقوط على الفور، إلى جانب كسور تعالجت منها في مستشفى آخر.

وقال "المالكي": "خلال تنويمها في مستشفى النور التخصصي بمكة ردّ المستشفى عند طلب إحالتها لمستشفى الولادة والأطفال بمكة، بأنها لا تحتاج إلى تدخل، وبعد انتهاء موضوع الكسور وخروجها يتم التعامل مع الحالة حسب خطة العلاج من قِبل استشاري نساء وولادة، وهو ما تم إجراؤه اليوم عند إحالة المريضة لمستشفى الولادة والأطفال، حيث أثبتت التحاليل وأشعة السونار أنها بصحة وعافية وما تحتاج إليه فقط هو تنظيف؛ كونها حاملاً في الأسبوع العاشر وتم تنويمها".

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