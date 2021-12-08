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إطلاق مشروع للاستفادة من المياه المعالجة لري المزروعات بنسبة 100% بالرس

أمير القصيم يقدم الشكر لوزير البيئة والمياه والزراعة على متابعة مشاريع المنطقة

أطلق الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مشروعاً للاستفادة من المياه المعالجة لري الحدائق والمسطحات الخضراء بنسبة 100% بمحافظة الرس، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ الرس حسين العساف، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي.

واستمع إلى شرحٍ موجز من مدير خدمات المياه بالقصيم المهندس عبدالمحسن الفريحي، عن المشروع؛ لما له من دور في توفير المياه لري المزروعات والأشجار والحدائق بالمحافظة بنسبة 100%، بما يعادل 14 ألف م3 باليوم، و60% من إنتاج المحطة بالمحافظة.

وبيَّن الأمير فيصل بن مشعل أهمية هذا المشروع كون محافظة الرس في منطقة الدرع العربي المعروفة بشح المياه، منوّهاً بمثل هذه المبادرات التي تمثل أحد مستهدفات الدولة في توفير المياه.

وأكد الأمير فيصل بن مشعل استكمال جميع الإجراءات لاكتفاء محافظة الرس بالمياه المعالجة 100% للحفاظ على مخزون المياه، سواء في التشجير أو المشاريع الثانوية الأخرى، معرباً عن شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة على متابعته مشاريع المنطقة، واصلاً شكره لمدير خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي.

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إطلاق مشروع للاستفادة من المياه المعالجة لري المزروعات بنسبة 100% بالرس
سبق

أطلق الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مشروعاً للاستفادة من المياه المعالجة لري الحدائق والمسطحات الخضراء بنسبة 100% بمحافظة الرس، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ الرس حسين العساف، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي.

واستمع إلى شرحٍ موجز من مدير خدمات المياه بالقصيم المهندس عبدالمحسن الفريحي، عن المشروع؛ لما له من دور في توفير المياه لري المزروعات والأشجار والحدائق بالمحافظة بنسبة 100%، بما يعادل 14 ألف م3 باليوم، و60% من إنتاج المحطة بالمحافظة.

وبيَّن الأمير فيصل بن مشعل أهمية هذا المشروع كون محافظة الرس في منطقة الدرع العربي المعروفة بشح المياه، منوّهاً بمثل هذه المبادرات التي تمثل أحد مستهدفات الدولة في توفير المياه.

وأكد الأمير فيصل بن مشعل استكمال جميع الإجراءات لاكتفاء محافظة الرس بالمياه المعالجة 100% للحفاظ على مخزون المياه، سواء في التشجير أو المشاريع الثانوية الأخرى، معرباً عن شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة على متابعته مشاريع المنطقة، واصلاً شكره لمدير خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
01:19 PM

إطلاق مشروع للاستفادة من المياه المعالجة لري المزروعات بنسبة 100% بالرس

أمير القصيم يقدم الشكر لوزير البيئة والمياه والزراعة على متابعة مشاريع المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرس
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أطلق الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مشروعاً للاستفادة من المياه المعالجة لري الحدائق والمسطحات الخضراء بنسبة 100% بمحافظة الرس، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ الرس حسين العساف، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي.

واستمع إلى شرحٍ موجز من مدير خدمات المياه بالقصيم المهندس عبدالمحسن الفريحي، عن المشروع؛ لما له من دور في توفير المياه لري المزروعات والأشجار والحدائق بالمحافظة بنسبة 100%، بما يعادل 14 ألف م3 باليوم، و60% من إنتاج المحطة بالمحافظة.

وبيَّن الأمير فيصل بن مشعل أهمية هذا المشروع كون محافظة الرس في منطقة الدرع العربي المعروفة بشح المياه، منوّهاً بمثل هذه المبادرات التي تمثل أحد مستهدفات الدولة في توفير المياه.

وأكد الأمير فيصل بن مشعل استكمال جميع الإجراءات لاكتفاء محافظة الرس بالمياه المعالجة 100% للحفاظ على مخزون المياه، سواء في التشجير أو المشاريع الثانوية الأخرى، معرباً عن شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة على متابعته مشاريع المنطقة، واصلاً شكره لمدير خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي.

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