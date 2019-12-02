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تلميحات "أوبك" بتخفيض المعروض تقفز بأسعار النفط أكثر من 1%

مع زيادة في أنشطة التصنيع بالصين تُشير لارتفاع الطلب على الوقود

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين بما يزيد على 1%؛ في الوقت الذي تشير فيه زيادة في أنشطة التصنيع في الصين، إلى ارتفاع الطلب على الوقود.

وساهمت في الارتفاع تلمحيات بأن أوبك ربما ترفع تخفيضات الإنتاج في اجتماعها هذا الأسبوع؛ مما يشير إلى أن المعروض ربما يشهد شُحًّا العام المقبل.

وبحسب "رويترز" فإنه بحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66 سنتًا، أو 1.1% إلى 61.15 دولارًا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتًا، أو 1.4% إلى 55.92 دولارًا للبرميل، بعد أن صعدت ما يزيد على دولار في وقت سابق.

ويوم الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس عند التسوية 5.1%؛ بينما هوى برنت 4.4%، بفعل مخاوف من أن المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (أكبر مستهلكيْن للنفط في العالم) ستتعطل بفعل دعم أمريكي للمحتجين في هونغ كونغ.

لكن النفط صعد اليوم بعد أن زادت أنشطة المصانع خلال نوفمبر في الصين (أكبر مستورد للنفط في العالم) للمرة الأولى في 7 أشهر؛ بسبب ارتفاع الطلب المحلي؛ في ظل إجراءات تحفيز من جانب الحكومة.

وتَلَقّت الأسعار الدعمَ أيضًا، بعد أن قال وزير النفط العراقي، الأحد: إن أوبك وحلفاءها من المنتجين سيبحثون رفع تخفيضاتهم الحالية للإنتاج، بمقدار 400 ألف برميل يوميًّا، إلى 1.6 مليون برميل يوميًّا.

ومن المتوقع أن تمدد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعةَ المعروفة باسم أوبك+، على الأقل التخفيضات القائمة لإنتاج النفط حتى يونيو 2020 حين يجتمعون هذا الأسبوع.

أوبك أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تلميحات "أوبك" بتخفيض المعروض تقفز بأسعار النفط أكثر من 1%
سبق

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين بما يزيد على 1%؛ في الوقت الذي تشير فيه زيادة في أنشطة التصنيع في الصين، إلى ارتفاع الطلب على الوقود.

وساهمت في الارتفاع تلمحيات بأن أوبك ربما ترفع تخفيضات الإنتاج في اجتماعها هذا الأسبوع؛ مما يشير إلى أن المعروض ربما يشهد شُحًّا العام المقبل.

وبحسب "رويترز" فإنه بحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66 سنتًا، أو 1.1% إلى 61.15 دولارًا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتًا، أو 1.4% إلى 55.92 دولارًا للبرميل، بعد أن صعدت ما يزيد على دولار في وقت سابق.

ويوم الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس عند التسوية 5.1%؛ بينما هوى برنت 4.4%، بفعل مخاوف من أن المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (أكبر مستهلكيْن للنفط في العالم) ستتعطل بفعل دعم أمريكي للمحتجين في هونغ كونغ.

لكن النفط صعد اليوم بعد أن زادت أنشطة المصانع خلال نوفمبر في الصين (أكبر مستورد للنفط في العالم) للمرة الأولى في 7 أشهر؛ بسبب ارتفاع الطلب المحلي؛ في ظل إجراءات تحفيز من جانب الحكومة.

وتَلَقّت الأسعار الدعمَ أيضًا، بعد أن قال وزير النفط العراقي، الأحد: إن أوبك وحلفاءها من المنتجين سيبحثون رفع تخفيضاتهم الحالية للإنتاج، بمقدار 400 ألف برميل يوميًّا، إلى 1.6 مليون برميل يوميًّا.

ومن المتوقع أن تمدد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعةَ المعروفة باسم أوبك+، على الأقل التخفيضات القائمة لإنتاج النفط حتى يونيو 2020 حين يجتمعون هذا الأسبوع.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
01:40 PM

تلميحات "أوبك" بتخفيض المعروض تقفز بأسعار النفط أكثر من 1%

مع زيادة في أنشطة التصنيع بالصين تُشير لارتفاع الطلب على الوقود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين بما يزيد على 1%؛ في الوقت الذي تشير فيه زيادة في أنشطة التصنيع في الصين، إلى ارتفاع الطلب على الوقود.

وساهمت في الارتفاع تلمحيات بأن أوبك ربما ترفع تخفيضات الإنتاج في اجتماعها هذا الأسبوع؛ مما يشير إلى أن المعروض ربما يشهد شُحًّا العام المقبل.

وبحسب "رويترز" فإنه بحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66 سنتًا، أو 1.1% إلى 61.15 دولارًا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتًا، أو 1.4% إلى 55.92 دولارًا للبرميل، بعد أن صعدت ما يزيد على دولار في وقت سابق.

ويوم الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس عند التسوية 5.1%؛ بينما هوى برنت 4.4%، بفعل مخاوف من أن المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (أكبر مستهلكيْن للنفط في العالم) ستتعطل بفعل دعم أمريكي للمحتجين في هونغ كونغ.

لكن النفط صعد اليوم بعد أن زادت أنشطة المصانع خلال نوفمبر في الصين (أكبر مستورد للنفط في العالم) للمرة الأولى في 7 أشهر؛ بسبب ارتفاع الطلب المحلي؛ في ظل إجراءات تحفيز من جانب الحكومة.

وتَلَقّت الأسعار الدعمَ أيضًا، بعد أن قال وزير النفط العراقي، الأحد: إن أوبك وحلفاءها من المنتجين سيبحثون رفع تخفيضاتهم الحالية للإنتاج، بمقدار 400 ألف برميل يوميًّا، إلى 1.6 مليون برميل يوميًّا.

ومن المتوقع أن تمدد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعةَ المعروفة باسم أوبك+، على الأقل التخفيضات القائمة لإنتاج النفط حتى يونيو 2020 حين يجتمعون هذا الأسبوع.

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