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من مختلف الجنسيات.. إقبال كبير في ثاني أيام ملتقى الطيران العام

عروض الطائرات استحوذت على إعجاب واهتمام الزوار

شهد "ملتقى الطيران العام" الخامس أمس في ثاني أيام انعقاده بالرياض إقبالاً كبيرًا من الزائرين الذين تنوعت أعمارهم وجنسياتهم. وتحولت ساحة العرض التي استقطبت مجموعة كبيرة من أشهر فِرق الطيران في العالم، إضافة للفرق السعودية والإماراتية، إلى مهرجان طيران مبهر، وتجاوب الجمهور وتفاعل بمشاعر البهجة والفرح مع عروض الطائرات التي استحوذت على إعجاب واهتمام الزوار.

وحرص رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، على التجول في أرجاء ساحة العروض، والاطمئنان إلى توافر جميع الإمكانات والآليات التي تضمن حسن سير الفعاليات، ونجاح الملتقى في تحقيق أهدافه التي ترمي إلى إضفاء جو من المتعة والمرح على الجمهور السعودي وجمهور المقيمين والزائرين الخليجيين والعرب، إضافة لتقديم جرعة ثقافية للجمهور حول هوايات الطيران، واحتراف مِهَنه ووظائفه.

والتقى الأمير سلطان بن سلمان الكثير من العائلات السعودية والزوار من الجنسيات المختلفة، واستمع إلى انطباعاتهم وملاحظاتهم حول الملتقى، وما أُعد إليهم من خدمات وتنظيم، يستهدفان راحتهم؛ كي تتجاوب إدارة الملتقى معها، وتترجمها في صورة فعاليات وترتيبات خدمية في الأعوام القادمة، بيد أن جمهور الزائرين عبَّروا عن سعادتهم وإعجابهم بما شاهدوه من عروض طيران وعروض مختلفة، مثل القفز المظلي الحر، إضافة لورش العمل التي تستهدف تقديم معلومات مبسطة حول الطيران والطائرات المشاركة.

واهتمت إدارة الملتقى الذي يقوم بتنظيمه نادي الطيران السعودي، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، بتقديم العديد من الفعاليات والفقرات المخصصة للأطفال بهدف إضفاء الابتسامة والمرح على وجوههم، مع توصيل معلومات بسيطة، تثير شغفهم بالطيران في هذه السن المبكرة. وسوف يكون اليوم السبت هو اليوم الثالث (الأخير) الذي سيسدل في مسائه الستار على النسخة الخامسة من الملتقى.

ملتقى الطيران العام فريق الصقور السعودية مطار الثمامة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من مختلف الجنسيات.. إقبال كبير في ثاني أيام ملتقى الطيران العام
سبق

شهد "ملتقى الطيران العام" الخامس أمس في ثاني أيام انعقاده بالرياض إقبالاً كبيرًا من الزائرين الذين تنوعت أعمارهم وجنسياتهم. وتحولت ساحة العرض التي استقطبت مجموعة كبيرة من أشهر فِرق الطيران في العالم، إضافة للفرق السعودية والإماراتية، إلى مهرجان طيران مبهر، وتجاوب الجمهور وتفاعل بمشاعر البهجة والفرح مع عروض الطائرات التي استحوذت على إعجاب واهتمام الزوار.

وحرص رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، على التجول في أرجاء ساحة العروض، والاطمئنان إلى توافر جميع الإمكانات والآليات التي تضمن حسن سير الفعاليات، ونجاح الملتقى في تحقيق أهدافه التي ترمي إلى إضفاء جو من المتعة والمرح على الجمهور السعودي وجمهور المقيمين والزائرين الخليجيين والعرب، إضافة لتقديم جرعة ثقافية للجمهور حول هوايات الطيران، واحتراف مِهَنه ووظائفه.

والتقى الأمير سلطان بن سلمان الكثير من العائلات السعودية والزوار من الجنسيات المختلفة، واستمع إلى انطباعاتهم وملاحظاتهم حول الملتقى، وما أُعد إليهم من خدمات وتنظيم، يستهدفان راحتهم؛ كي تتجاوب إدارة الملتقى معها، وتترجمها في صورة فعاليات وترتيبات خدمية في الأعوام القادمة، بيد أن جمهور الزائرين عبَّروا عن سعادتهم وإعجابهم بما شاهدوه من عروض طيران وعروض مختلفة، مثل القفز المظلي الحر، إضافة لورش العمل التي تستهدف تقديم معلومات مبسطة حول الطيران والطائرات المشاركة.

واهتمت إدارة الملتقى الذي يقوم بتنظيمه نادي الطيران السعودي، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، بتقديم العديد من الفعاليات والفقرات المخصصة للأطفال بهدف إضفاء الابتسامة والمرح على وجوههم، مع توصيل معلومات بسيطة، تثير شغفهم بالطيران في هذه السن المبكرة. وسوف يكون اليوم السبت هو اليوم الثالث (الأخير) الذي سيسدل في مسائه الستار على النسخة الخامسة من الملتقى.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
12:27 AM

من مختلف الجنسيات.. إقبال كبير في ثاني أيام ملتقى الطيران العام

عروض الطائرات استحوذت على إعجاب واهتمام الزوار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شهد "ملتقى الطيران العام" الخامس أمس في ثاني أيام انعقاده بالرياض إقبالاً كبيرًا من الزائرين الذين تنوعت أعمارهم وجنسياتهم. وتحولت ساحة العرض التي استقطبت مجموعة كبيرة من أشهر فِرق الطيران في العالم، إضافة للفرق السعودية والإماراتية، إلى مهرجان طيران مبهر، وتجاوب الجمهور وتفاعل بمشاعر البهجة والفرح مع عروض الطائرات التي استحوذت على إعجاب واهتمام الزوار.

وحرص رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، على التجول في أرجاء ساحة العروض، والاطمئنان إلى توافر جميع الإمكانات والآليات التي تضمن حسن سير الفعاليات، ونجاح الملتقى في تحقيق أهدافه التي ترمي إلى إضفاء جو من المتعة والمرح على الجمهور السعودي وجمهور المقيمين والزائرين الخليجيين والعرب، إضافة لتقديم جرعة ثقافية للجمهور حول هوايات الطيران، واحتراف مِهَنه ووظائفه.

والتقى الأمير سلطان بن سلمان الكثير من العائلات السعودية والزوار من الجنسيات المختلفة، واستمع إلى انطباعاتهم وملاحظاتهم حول الملتقى، وما أُعد إليهم من خدمات وتنظيم، يستهدفان راحتهم؛ كي تتجاوب إدارة الملتقى معها، وتترجمها في صورة فعاليات وترتيبات خدمية في الأعوام القادمة، بيد أن جمهور الزائرين عبَّروا عن سعادتهم وإعجابهم بما شاهدوه من عروض طيران وعروض مختلفة، مثل القفز المظلي الحر، إضافة لورش العمل التي تستهدف تقديم معلومات مبسطة حول الطيران والطائرات المشاركة.

واهتمت إدارة الملتقى الذي يقوم بتنظيمه نادي الطيران السعودي، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، بتقديم العديد من الفعاليات والفقرات المخصصة للأطفال بهدف إضفاء الابتسامة والمرح على وجوههم، مع توصيل معلومات بسيطة، تثير شغفهم بالطيران في هذه السن المبكرة. وسوف يكون اليوم السبت هو اليوم الثالث (الأخير) الذي سيسدل في مسائه الستار على النسخة الخامسة من الملتقى.

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