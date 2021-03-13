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شاهد .. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة "المجمعة" لخدمة المجتمع

بلغ عدد جوائزها (21) جائزة وتنافس خلالها (382) مبادرة مجتمعية

كرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز في مكتبه بقصر الحكم الفائزين في جائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمع في دورتها الثالثة.

وخلال اللقاء استعرض رئيس الجامعة أهم الإنجازات والخدمات النوعية التي تقدمها جامعة المجمعة لأفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المحلي في المناطق المشمولة بخدماتها، وتطرق معاليه لأهم المؤشرات الخاصة بهذا الشأن.

من جانبه نوه أمير الرياض على ما تبذله جامعة المجمعة من جهود وما تقدمه من خدمات ومبادرات يظهر أثرها ويزداد عاماً بعد عام، كما أثنى سموه على الجائزة وشمولها لفئات متنوعة من منسوبي الجامعة خاصة طلابها وكذلك مؤسسات المجتمع المحلي بكافة أنواعها الحكومية والمجتمعية والخاصة.

وأعقب ذلك كلمة من عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأمين العام للجائزة الدكتور عمر بن مساعد الشريوفي، قدم فيها الشكر لأمير المنطقة على رعايته الكريمة للجائزة، كما قدم سعادته تعريفاً بالجائزة ومجالاتها وأهم فروعها، مثمناً ما تحظى به الجائزة من دعم قيادات الجامعة مؤسسات المجتمع المحلي.

وأكد "الشريوفي" بكلمته على أن تشريف الجامعة والجائزة بتكريم الأمير للفائزين بها خلال ثلاث سنوات كان له بالغ الأثر في زيادة الإقبال على منافساتها وتزايد مؤشرات المبادرات المجتمعية المقدمة لأفراد المجتمع ومؤسساته، وقد استعرض "الشريوفي" جانباً من تلك المؤشرات خاصة ما يتعلق بمعدلات زيادة المبادرات منذ انطلاق الجائزة وحتى العام الحالي، وكذلك مؤشرات الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة.

تلا ذلك تسليم رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن لأمير الرياض الدرع التذكارية للجائزة، كما تم تكريم الفائزين بأفرع الجائزة ورعاتها، وأخذ صورة جماعية تذكارية بهذه المناسبة.

أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة "المجمعة" لخدمة المجتمع
سبق

كرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز في مكتبه بقصر الحكم الفائزين في جائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمع في دورتها الثالثة.

وخلال اللقاء استعرض رئيس الجامعة أهم الإنجازات والخدمات النوعية التي تقدمها جامعة المجمعة لأفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المحلي في المناطق المشمولة بخدماتها، وتطرق معاليه لأهم المؤشرات الخاصة بهذا الشأن.

من جانبه نوه أمير الرياض على ما تبذله جامعة المجمعة من جهود وما تقدمه من خدمات ومبادرات يظهر أثرها ويزداد عاماً بعد عام، كما أثنى سموه على الجائزة وشمولها لفئات متنوعة من منسوبي الجامعة خاصة طلابها وكذلك مؤسسات المجتمع المحلي بكافة أنواعها الحكومية والمجتمعية والخاصة.

وأعقب ذلك كلمة من عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأمين العام للجائزة الدكتور عمر بن مساعد الشريوفي، قدم فيها الشكر لأمير المنطقة على رعايته الكريمة للجائزة، كما قدم سعادته تعريفاً بالجائزة ومجالاتها وأهم فروعها، مثمناً ما تحظى به الجائزة من دعم قيادات الجامعة مؤسسات المجتمع المحلي.

وأكد "الشريوفي" بكلمته على أن تشريف الجامعة والجائزة بتكريم الأمير للفائزين بها خلال ثلاث سنوات كان له بالغ الأثر في زيادة الإقبال على منافساتها وتزايد مؤشرات المبادرات المجتمعية المقدمة لأفراد المجتمع ومؤسساته، وقد استعرض "الشريوفي" جانباً من تلك المؤشرات خاصة ما يتعلق بمعدلات زيادة المبادرات منذ انطلاق الجائزة وحتى العام الحالي، وكذلك مؤشرات الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة.

تلا ذلك تسليم رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن لأمير الرياض الدرع التذكارية للجائزة، كما تم تكريم الفائزين بأفرع الجائزة ورعاتها، وأخذ صورة جماعية تذكارية بهذه المناسبة.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
12:51 AM

شاهد .. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة "المجمعة" لخدمة المجتمع

بلغ عدد جوائزها (21) جائزة وتنافس خلالها (382) مبادرة مجتمعية

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عيسى الحربي - الرياض
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كرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز في مكتبه بقصر الحكم الفائزين في جائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمع في دورتها الثالثة.

وخلال اللقاء استعرض رئيس الجامعة أهم الإنجازات والخدمات النوعية التي تقدمها جامعة المجمعة لأفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المحلي في المناطق المشمولة بخدماتها، وتطرق معاليه لأهم المؤشرات الخاصة بهذا الشأن.

من جانبه نوه أمير الرياض على ما تبذله جامعة المجمعة من جهود وما تقدمه من خدمات ومبادرات يظهر أثرها ويزداد عاماً بعد عام، كما أثنى سموه على الجائزة وشمولها لفئات متنوعة من منسوبي الجامعة خاصة طلابها وكذلك مؤسسات المجتمع المحلي بكافة أنواعها الحكومية والمجتمعية والخاصة.

وأعقب ذلك كلمة من عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأمين العام للجائزة الدكتور عمر بن مساعد الشريوفي، قدم فيها الشكر لأمير المنطقة على رعايته الكريمة للجائزة، كما قدم سعادته تعريفاً بالجائزة ومجالاتها وأهم فروعها، مثمناً ما تحظى به الجائزة من دعم قيادات الجامعة مؤسسات المجتمع المحلي.

وأكد "الشريوفي" بكلمته على أن تشريف الجامعة والجائزة بتكريم الأمير للفائزين بها خلال ثلاث سنوات كان له بالغ الأثر في زيادة الإقبال على منافساتها وتزايد مؤشرات المبادرات المجتمعية المقدمة لأفراد المجتمع ومؤسساته، وقد استعرض "الشريوفي" جانباً من تلك المؤشرات خاصة ما يتعلق بمعدلات زيادة المبادرات منذ انطلاق الجائزة وحتى العام الحالي، وكذلك مؤشرات الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة.

تلا ذلك تسليم رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن لأمير الرياض الدرع التذكارية للجائزة، كما تم تكريم الفائزين بأفرع الجائزة ورعاتها، وأخذ صورة جماعية تذكارية بهذه المناسبة.

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