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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود

سيُصلى عليها اليوم الإثنين

أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز ـ رحمها الله ـ.

تفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الإثنين الموافق 26 / 6 / 1442هـ.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود
سبق

أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز ـ رحمها الله ـ.

تفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الإثنين الموافق 26 / 6 / 1442هـ.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
12:41 PM

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود

سيُصلى عليها اليوم الإثنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز ـ رحمها الله ـ.

تفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الإثنين الموافق 26 / 6 / 1442هـ.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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