النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السودان يتهم إثيوبيا بتقديم دعم عسكري لمتمردي الحركة الشعبية

يضم أسلحة وذخائر ومعدات قتال

‬اتهم السودان اليوم (الأحد) الحكومة الإثيوبية بتقديم دعم لوجيستي لقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، ونائب قائدها جوزيف توكا في ولاية النيل الأزرق المجاورة لإثيوبيا.

وذكر الجيش السوداني في بيان نقلته "الشرق" أن إثيوبيا قدمت دعماً لوجستياً لقوات جوزيف توكا بالنيل الأزرق عبارة عن أسلحة وذخائر ومعدات قتال.

وبين أن الدعم وصل منطقة يابوس بتاريخ 27 فبراير الماضي، وكان في استقباله "توكا" وبعض قادة قواته.

وأضاف الجيش أن إثيوبيا استخدمت "توكا" لاحتلال مدينة الكرمك بإسناد مدفعي إثيوبي؛ بهدف تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
السودان يتهم إثيوبيا بتقديم دعم عسكري لمتمردي الحركة الشعبية
سبق

‬اتهم السودان اليوم (الأحد) الحكومة الإثيوبية بتقديم دعم لوجيستي لقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، ونائب قائدها جوزيف توكا في ولاية النيل الأزرق المجاورة لإثيوبيا.

وذكر الجيش السوداني في بيان نقلته "الشرق" أن إثيوبيا قدمت دعماً لوجستياً لقوات جوزيف توكا بالنيل الأزرق عبارة عن أسلحة وذخائر ومعدات قتال.

وبين أن الدعم وصل منطقة يابوس بتاريخ 27 فبراير الماضي، وكان في استقباله "توكا" وبعض قادة قواته.

وأضاف الجيش أن إثيوبيا استخدمت "توكا" لاحتلال مدينة الكرمك بإسناد مدفعي إثيوبي؛ بهدف تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
09:52 PM

السودان يتهم إثيوبيا بتقديم دعم عسكري لمتمردي الحركة الشعبية

يضم أسلحة وذخائر ومعدات قتال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
438

‬اتهم السودان اليوم (الأحد) الحكومة الإثيوبية بتقديم دعم لوجيستي لقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، ونائب قائدها جوزيف توكا في ولاية النيل الأزرق المجاورة لإثيوبيا.

وذكر الجيش السوداني في بيان نقلته "الشرق" أن إثيوبيا قدمت دعماً لوجستياً لقوات جوزيف توكا بالنيل الأزرق عبارة عن أسلحة وذخائر ومعدات قتال.

وبين أن الدعم وصل منطقة يابوس بتاريخ 27 فبراير الماضي، وكان في استقباله "توكا" وبعض قادة قواته.

وأضاف الجيش أن إثيوبيا استخدمت "توكا" لاحتلال مدينة الكرمك بإسناد مدفعي إثيوبي؛ بهدف تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,793
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,014
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,673
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,132

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة