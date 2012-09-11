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"مشعل بن ماجد" يدشن جائزة جدة للإبداع ويشهد توقيع مذكرة تفاهم

طالب المجتمع الجداوي بالتفاعل بإبداعاتهم.. وليس بالدعم فقط

بارك محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم الأربعاء "جائزة جدة للإبداع ١٤٤١هـ في نسختها الثالثة، ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة"، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والمهتمين، بجامعة الملك عبدالعزيز.

وبدأت مراسم التدشين بآيات عطرة من الذكر الحكيم تبعتها كلمة لرئيس اللجنة الاشرافية العليا الدكتور أسامة طيب استعرض خلالها أهداف الجائزة وما حققته خلال السنوات الماضية.

وأعلن الأمير مشعل بن ماجد عن تدشين الجائزة مستعرضاً مجالات هذه النسخة التي جاءت باللغة العربية لغة القرآن والحكومي الأمني والمجتمعي ورواد الأعمال والفردي، ثم شاهد مع الحضور عرضاً مرئياً عن الجائزة.

وشهد المحافظ توقيع مذكرة تفاهم في مجالات البحث والتأليف والنشر العلمي المشترك وذلك بين جامعة جدة والفائزة بجائزة جدة للإبداع الفردي للعام ١٤٤٠هـ فاطمة عثمان باوجيه.

ورحّب بالجميع في جائزة جدة للإبداع بدورتها الثالثة، متمنياً أن تكون الجائزة قد بلغت من العمر والجودة وأعداد المتقدمين الأعلى، متأملاً تفاعل مجتمع جدة بإبداعاتهم وليس بالدعم فقط.

وقال الأمير "مشعل": لا بد أن نظهر مجتمعنا للعلن أنه مبدع حتى نغير من حياتنا فالمملكة فيها من المبدعين الكثير وجدة كذلك، ونحمد الله أننا في بلد مبدع وقيادة مبدعة ومدينة دوماً تنشد الإبداع، متمنياً من الله العلي القدير أن يوفقنا، وأن نحتفل هذا العام بمبدعي جدة وبشكل راقٍ.

يذكر أن الجائزة ستحضر بهذه النسخة في ستة مجالات مع استحداث مجالي الإبداع في اللغة العربية "لغة القرآن"، والإبداع لرواد الأعمال، ويتنافس على حصد جوائزها المبدعون والمبدعات من مختلف الفئات، وتتضمن "الإبداع في اللغة العربية (لغة القرآن)، وتعنى هذه الجائزة بنشر لغة القرآن الكريم، وتعزيز مكانتها وتعليمها غير الناطقين بها".

كما تشمل "الإبداع الحكومي، وتعنى بجودة مبادرات الجهات الحكومية، وأثرها على المجتمع"، و"الإبداع الأمني، وتعنى بما يهتم بأمن وسلامة الفرد والمجتمع من مبادرات وبرامج"، و"الإبداع المجتمعي، وهي مبادرات غير ربحية تفي بالمتطلبات الاجتماعية وترتقي بأفراده"، و"الإبداع لرواد الأعمال، وهي مبادرات تخصّ المؤسسات والشركات الناشئة، حيث تسهم بنمو الحركة الاقتصادية بالمحافظة"، و"الإبداع الفردي وهي مشاريع فردية تسهم برقيّ المجتمع ودعم التنمية".

ويبدأ موقع الجائزة باستقبال المبادرات بتاريخ 8/ ٢/ ١٤٤١هـ علماً بأن آخر موعد لذلك بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤١هـ على الرابط jeddahawards.org.

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"مشعل بن ماجد" يدشن جائزة جدة للإبداع ويشهد توقيع مذكرة تفاهم
سبق

بارك محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم الأربعاء "جائزة جدة للإبداع ١٤٤١هـ في نسختها الثالثة، ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة"، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والمهتمين، بجامعة الملك عبدالعزيز.

وبدأت مراسم التدشين بآيات عطرة من الذكر الحكيم تبعتها كلمة لرئيس اللجنة الاشرافية العليا الدكتور أسامة طيب استعرض خلالها أهداف الجائزة وما حققته خلال السنوات الماضية.

وأعلن الأمير مشعل بن ماجد عن تدشين الجائزة مستعرضاً مجالات هذه النسخة التي جاءت باللغة العربية لغة القرآن والحكومي الأمني والمجتمعي ورواد الأعمال والفردي، ثم شاهد مع الحضور عرضاً مرئياً عن الجائزة.

وشهد المحافظ توقيع مذكرة تفاهم في مجالات البحث والتأليف والنشر العلمي المشترك وذلك بين جامعة جدة والفائزة بجائزة جدة للإبداع الفردي للعام ١٤٤٠هـ فاطمة عثمان باوجيه.

ورحّب بالجميع في جائزة جدة للإبداع بدورتها الثالثة، متمنياً أن تكون الجائزة قد بلغت من العمر والجودة وأعداد المتقدمين الأعلى، متأملاً تفاعل مجتمع جدة بإبداعاتهم وليس بالدعم فقط.

وقال الأمير "مشعل": لا بد أن نظهر مجتمعنا للعلن أنه مبدع حتى نغير من حياتنا فالمملكة فيها من المبدعين الكثير وجدة كذلك، ونحمد الله أننا في بلد مبدع وقيادة مبدعة ومدينة دوماً تنشد الإبداع، متمنياً من الله العلي القدير أن يوفقنا، وأن نحتفل هذا العام بمبدعي جدة وبشكل راقٍ.

يذكر أن الجائزة ستحضر بهذه النسخة في ستة مجالات مع استحداث مجالي الإبداع في اللغة العربية "لغة القرآن"، والإبداع لرواد الأعمال، ويتنافس على حصد جوائزها المبدعون والمبدعات من مختلف الفئات، وتتضمن "الإبداع في اللغة العربية (لغة القرآن)، وتعنى هذه الجائزة بنشر لغة القرآن الكريم، وتعزيز مكانتها وتعليمها غير الناطقين بها".

كما تشمل "الإبداع الحكومي، وتعنى بجودة مبادرات الجهات الحكومية، وأثرها على المجتمع"، و"الإبداع الأمني، وتعنى بما يهتم بأمن وسلامة الفرد والمجتمع من مبادرات وبرامج"، و"الإبداع المجتمعي، وهي مبادرات غير ربحية تفي بالمتطلبات الاجتماعية وترتقي بأفراده"، و"الإبداع لرواد الأعمال، وهي مبادرات تخصّ المؤسسات والشركات الناشئة، حيث تسهم بنمو الحركة الاقتصادية بالمحافظة"، و"الإبداع الفردي وهي مشاريع فردية تسهم برقيّ المجتمع ودعم التنمية".

ويبدأ موقع الجائزة باستقبال المبادرات بتاريخ 8/ ٢/ ١٤٤١هـ علماً بأن آخر موعد لذلك بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤١هـ على الرابط jeddahawards.org.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
02:49 PM

"مشعل بن ماجد" يدشن جائزة جدة للإبداع ويشهد توقيع مذكرة تفاهم

طالب المجتمع الجداوي بالتفاعل بإبداعاتهم.. وليس بالدعم فقط

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عبدالله الراجحي - الرياض
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بارك محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم الأربعاء "جائزة جدة للإبداع ١٤٤١هـ في نسختها الثالثة، ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة"، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والمهتمين، بجامعة الملك عبدالعزيز.

وبدأت مراسم التدشين بآيات عطرة من الذكر الحكيم تبعتها كلمة لرئيس اللجنة الاشرافية العليا الدكتور أسامة طيب استعرض خلالها أهداف الجائزة وما حققته خلال السنوات الماضية.

وأعلن الأمير مشعل بن ماجد عن تدشين الجائزة مستعرضاً مجالات هذه النسخة التي جاءت باللغة العربية لغة القرآن والحكومي الأمني والمجتمعي ورواد الأعمال والفردي، ثم شاهد مع الحضور عرضاً مرئياً عن الجائزة.

وشهد المحافظ توقيع مذكرة تفاهم في مجالات البحث والتأليف والنشر العلمي المشترك وذلك بين جامعة جدة والفائزة بجائزة جدة للإبداع الفردي للعام ١٤٤٠هـ فاطمة عثمان باوجيه.

ورحّب بالجميع في جائزة جدة للإبداع بدورتها الثالثة، متمنياً أن تكون الجائزة قد بلغت من العمر والجودة وأعداد المتقدمين الأعلى، متأملاً تفاعل مجتمع جدة بإبداعاتهم وليس بالدعم فقط.

وقال الأمير "مشعل": لا بد أن نظهر مجتمعنا للعلن أنه مبدع حتى نغير من حياتنا فالمملكة فيها من المبدعين الكثير وجدة كذلك، ونحمد الله أننا في بلد مبدع وقيادة مبدعة ومدينة دوماً تنشد الإبداع، متمنياً من الله العلي القدير أن يوفقنا، وأن نحتفل هذا العام بمبدعي جدة وبشكل راقٍ.

يذكر أن الجائزة ستحضر بهذه النسخة في ستة مجالات مع استحداث مجالي الإبداع في اللغة العربية "لغة القرآن"، والإبداع لرواد الأعمال، ويتنافس على حصد جوائزها المبدعون والمبدعات من مختلف الفئات، وتتضمن "الإبداع في اللغة العربية (لغة القرآن)، وتعنى هذه الجائزة بنشر لغة القرآن الكريم، وتعزيز مكانتها وتعليمها غير الناطقين بها".

كما تشمل "الإبداع الحكومي، وتعنى بجودة مبادرات الجهات الحكومية، وأثرها على المجتمع"، و"الإبداع الأمني، وتعنى بما يهتم بأمن وسلامة الفرد والمجتمع من مبادرات وبرامج"، و"الإبداع المجتمعي، وهي مبادرات غير ربحية تفي بالمتطلبات الاجتماعية وترتقي بأفراده"، و"الإبداع لرواد الأعمال، وهي مبادرات تخصّ المؤسسات والشركات الناشئة، حيث تسهم بنمو الحركة الاقتصادية بالمحافظة"، و"الإبداع الفردي وهي مشاريع فردية تسهم برقيّ المجتمع ودعم التنمية".

ويبدأ موقع الجائزة باستقبال المبادرات بتاريخ 8/ ٢/ ١٤٤١هـ علماً بأن آخر موعد لذلك بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤١هـ على الرابط jeddahawards.org.

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