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الطائف.. جولات مفاجئة تضبط 6 مخالفات بالمحلات الزراعية

"الزراعة" توعدت بائعي المبيدات غير المصرح بها والبذور المكشوفة

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، ممثلاً في قسم الصحة النباتية خلال اليومين الماضيين جولة رقابية مفاجئة على عدد من المحلات الزراعية نتج عنها ستة مخالفات.

جاء ذلك ضمن الجولات الدورية التي تهدف للتأكد من صلاحية المبيدات والأسمدة والبذور الزراعية والتأكد من جودة العبوات الخاصة بها ومدى تطبيقها للاشتراطات الوقائية ووسائل السلامة الصحيحة في عرض تلك المبيدات ورصد غير المصرح منها.
ورصدت الجولة مبيدات غير مصرح بها وبيع بذور مكشوفة، فيما أكد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف لـ"سبق" أن الجولات مستمرة لضمان صحة المزروعات وصحة الإنسان، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات في حق المخالفين.

الطائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الطائف.. جولات مفاجئة تضبط 6 مخالفات بالمحلات الزراعية
سبق

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، ممثلاً في قسم الصحة النباتية خلال اليومين الماضيين جولة رقابية مفاجئة على عدد من المحلات الزراعية نتج عنها ستة مخالفات.

جاء ذلك ضمن الجولات الدورية التي تهدف للتأكد من صلاحية المبيدات والأسمدة والبذور الزراعية والتأكد من جودة العبوات الخاصة بها ومدى تطبيقها للاشتراطات الوقائية ووسائل السلامة الصحيحة في عرض تلك المبيدات ورصد غير المصرح منها.
ورصدت الجولة مبيدات غير مصرح بها وبيع بذور مكشوفة، فيما أكد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف لـ"سبق" أن الجولات مستمرة لضمان صحة المزروعات وصحة الإنسان، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات في حق المخالفين.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
02:40 PM

الطائف.. جولات مفاجئة تضبط 6 مخالفات بالمحلات الزراعية

"الزراعة" توعدت بائعي المبيدات غير المصرح بها والبذور المكشوفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، ممثلاً في قسم الصحة النباتية خلال اليومين الماضيين جولة رقابية مفاجئة على عدد من المحلات الزراعية نتج عنها ستة مخالفات.

جاء ذلك ضمن الجولات الدورية التي تهدف للتأكد من صلاحية المبيدات والأسمدة والبذور الزراعية والتأكد من جودة العبوات الخاصة بها ومدى تطبيقها للاشتراطات الوقائية ووسائل السلامة الصحيحة في عرض تلك المبيدات ورصد غير المصرح منها.
ورصدت الجولة مبيدات غير مصرح بها وبيع بذور مكشوفة، فيما أكد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف لـ"سبق" أن الجولات مستمرة لضمان صحة المزروعات وصحة الإنسان، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات في حق المخالفين.

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