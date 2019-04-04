النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غرفة الرياض توقّع مع نظيرتها العراقية مذكرة تفاهم لزيادة التبادل التجاري

تنص على عقد مؤتمر سنوي للشركات ورجال الأعمال بالتناوب بين البلدين

وقّعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مع نظيرتها العراقية مذكرة تفاهم لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.

وتنص المذكرة على عقد مؤتمر سنوي للشركات ورجال الأعمال بالتناوب في كلا البلدين، كما تؤكد أهمية تنسيق مواقف البلدين في المنتديات والمؤتمرات والمعارض الاقتصادية الإقليمية والدولية، والاهتمام بإجراء البحوث والدراسات الاقتصادية، لسد الثغرات في القوانين التجارية والاقتصادية والمعايير الدولية.

ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم على هامش أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق العراقي– السعودي التي تعقد في بغداد اليوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غرفة الرياض توقّع مع نظيرتها العراقية مذكرة تفاهم لزيادة التبادل التجاري
سبق

وقّعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مع نظيرتها العراقية مذكرة تفاهم لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.

وتنص المذكرة على عقد مؤتمر سنوي للشركات ورجال الأعمال بالتناوب في كلا البلدين، كما تؤكد أهمية تنسيق مواقف البلدين في المنتديات والمؤتمرات والمعارض الاقتصادية الإقليمية والدولية، والاهتمام بإجراء البحوث والدراسات الاقتصادية، لسد الثغرات في القوانين التجارية والاقتصادية والمعايير الدولية.

ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم على هامش أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق العراقي– السعودي التي تعقد في بغداد اليوم.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
10:18 AM

غرفة الرياض توقّع مع نظيرتها العراقية مذكرة تفاهم لزيادة التبادل التجاري

تنص على عقد مؤتمر سنوي للشركات ورجال الأعمال بالتناوب بين البلدين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
0
173

وقّعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مع نظيرتها العراقية مذكرة تفاهم لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.

وتنص المذكرة على عقد مؤتمر سنوي للشركات ورجال الأعمال بالتناوب في كلا البلدين، كما تؤكد أهمية تنسيق مواقف البلدين في المنتديات والمؤتمرات والمعارض الاقتصادية الإقليمية والدولية، والاهتمام بإجراء البحوث والدراسات الاقتصادية، لسد الثغرات في القوانين التجارية والاقتصادية والمعايير الدولية.

ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم على هامش أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق العراقي– السعودي التي تعقد في بغداد اليوم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,148
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,406
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,147
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,023

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة