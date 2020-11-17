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"الذهب والدولار ولقاح كورونا الثاني".. صراع الهبوط والضعف والمخاوف

انخفض في المعاملات الفورية 0.1% وتابع بالعقود الآجلة الأمريكية 0.2%

نزلت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء؛ إذ وازن تفاؤل السوق إزاء لقاح ثان محتمل لكوفيد-19 ضَعف الدولار والمخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميًّا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1886.17 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش؛ بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1884.50 دولارًا للأونصة.

وقال هان تان، المحلل لدى "إف إكس تي إم": إن "التفاؤل بشأن لقاح لكوفيد-19 يثبط الطلب على المعدن النفيس".

وأضاف وفق "رويترز"؛ أن جدول أعمال يقوده الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي قد يتمخض عن تحفيز مالي أكبر؛ وبالتالي يدعم الذهب؛ في حين أن تعافي الاقتصاد الأمريكي بفضل اللقاح؛ ربما ينشط الدولار مجددًا ويدفع الذهب إلى مستويات أقل من 1850 دولارًا.

وانخفض الذهب 1.3% أمس الاثنين، بعد أن قالت شركة الأدوية الأمريكية "مودرنا" إن لقاحها فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من كوفيد-19، بناء على بيانات مؤقتة من تجربة سريرية؛ لتصبح ثاني شركة أدوية أمريكية، بعد "فايزر"، تعلن عن نتائج تفوق التوقعات.

الذهب أسعار الذهب

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الذهب والدولار ولقاح كورونا الثاني".. صراع الهبوط والضعف والمخاوف
سبق

نزلت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء؛ إذ وازن تفاؤل السوق إزاء لقاح ثان محتمل لكوفيد-19 ضَعف الدولار والمخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميًّا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1886.17 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش؛ بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1884.50 دولارًا للأونصة.

وقال هان تان، المحلل لدى "إف إكس تي إم": إن "التفاؤل بشأن لقاح لكوفيد-19 يثبط الطلب على المعدن النفيس".

وأضاف وفق "رويترز"؛ أن جدول أعمال يقوده الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي قد يتمخض عن تحفيز مالي أكبر؛ وبالتالي يدعم الذهب؛ في حين أن تعافي الاقتصاد الأمريكي بفضل اللقاح؛ ربما ينشط الدولار مجددًا ويدفع الذهب إلى مستويات أقل من 1850 دولارًا.

وانخفض الذهب 1.3% أمس الاثنين، بعد أن قالت شركة الأدوية الأمريكية "مودرنا" إن لقاحها فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من كوفيد-19، بناء على بيانات مؤقتة من تجربة سريرية؛ لتصبح ثاني شركة أدوية أمريكية، بعد "فايزر"، تعلن عن نتائج تفوق التوقعات.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
11:48 AM

"الذهب والدولار ولقاح كورونا الثاني".. صراع الهبوط والضعف والمخاوف

انخفض في المعاملات الفورية 0.1% وتابع بالعقود الآجلة الأمريكية 0.2%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نزلت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء؛ إذ وازن تفاؤل السوق إزاء لقاح ثان محتمل لكوفيد-19 ضَعف الدولار والمخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميًّا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1886.17 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش؛ بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1884.50 دولارًا للأونصة.

وقال هان تان، المحلل لدى "إف إكس تي إم": إن "التفاؤل بشأن لقاح لكوفيد-19 يثبط الطلب على المعدن النفيس".

وأضاف وفق "رويترز"؛ أن جدول أعمال يقوده الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي قد يتمخض عن تحفيز مالي أكبر؛ وبالتالي يدعم الذهب؛ في حين أن تعافي الاقتصاد الأمريكي بفضل اللقاح؛ ربما ينشط الدولار مجددًا ويدفع الذهب إلى مستويات أقل من 1850 دولارًا.

وانخفض الذهب 1.3% أمس الاثنين، بعد أن قالت شركة الأدوية الأمريكية "مودرنا" إن لقاحها فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من كوفيد-19، بناء على بيانات مؤقتة من تجربة سريرية؛ لتصبح ثاني شركة أدوية أمريكية، بعد "فايزر"، تعلن عن نتائج تفوق التوقعات.

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