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"النمر" يشيد بدعم وزير الرياضة.. ويرحب بعودة الجماهير

غدًا.. "اتحاد اليد" يقيم كأس السوبر السعودي بين مضر والنور

يقيم الاتحاد السعودي لكرة اليد مباراة كأس السوبر السعودي لكرة اليد بين ناديي مضر: "بطل الكأس"، والنور "بطل الدوري"، مساء غد الجمعة في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، وذلك بالشراكة مع أكاديمية مهد الرياضة "السوبر السعودي – مهد 2021".

وتعد كأس السوبر السعودي "مهد 2021" أولى بطولات الموسم الجديد 2021-2022 لكرة اليد السعودية، وهي بطولة استحدثها مؤخرًا مجلس إدارة الاتحاد، وتقام للمرة الأولى وتخول الفائز باللقب بالمشاركة في بطولات السوبر التي تقام بين دول الخليج والدول العربية، ويكون فيها فريق واحد يمثل السعودية؛ حيث عملت اللجنة الفنية والمسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد، التي يرأسها عضو مجلس الإدارة علي العليوات، على استحداث "السوبر السعودي"، لرفع معدل المنافسة وزيادة عدد المنافسات المحلية، بما يتوازى مع الاستراتيجية والمبادرات الخاصة بالاتحاد لتنمية وتطوير رياضة كرة اليد في المملكة.

وستشهد المباراة غدًا حضورًا جماهيريًّا بعد غياب دام أكثر من 18 شهرًا بسبب جائحة كورونا؛ إذ أكمل الاتحاد السعودي لكرة اليد مع مختلف لجانه كافة الترتيبات لإقامة مباراة كأس السوبر، وقدم فاضل بن علي النمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، جزيل شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ولنائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي، على حرصهما الكبير على دعم ومتابعة كافة الألعاب الرياضية المختلفة والسعي على تطويرها، ومنها كرة اليد، متمنيًا التوفيق لناديَيْ مضر والنور للظهور بمستوى يليق برياضة كرة اليد السعودية في مباراة كأس السوبر، ومرحبًا بكافة الجماهير الرياضية الراغبة في حضور مباراة الغد، مضيفًا في السياق ذاته: "حضور الجمهور سيكون مجانًا وفق الإجراءات الوقائية الصحية وبروتوكول دخول الملاعب؛ حيث يسمح بحضور 60% من السعة الاستيعابية للصالة الرياضية البالغة 2200 مشجع، بالإضافة إلى 120 مقعدًا ستكون مخصصة للضيوف وكبار الشخصيات في المنصة الشرفية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النمر" يشيد بدعم وزير الرياضة.. ويرحب بعودة الجماهير
سبق

يقيم الاتحاد السعودي لكرة اليد مباراة كأس السوبر السعودي لكرة اليد بين ناديي مضر: "بطل الكأس"، والنور "بطل الدوري"، مساء غد الجمعة في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، وذلك بالشراكة مع أكاديمية مهد الرياضة "السوبر السعودي – مهد 2021".

وتعد كأس السوبر السعودي "مهد 2021" أولى بطولات الموسم الجديد 2021-2022 لكرة اليد السعودية، وهي بطولة استحدثها مؤخرًا مجلس إدارة الاتحاد، وتقام للمرة الأولى وتخول الفائز باللقب بالمشاركة في بطولات السوبر التي تقام بين دول الخليج والدول العربية، ويكون فيها فريق واحد يمثل السعودية؛ حيث عملت اللجنة الفنية والمسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد، التي يرأسها عضو مجلس الإدارة علي العليوات، على استحداث "السوبر السعودي"، لرفع معدل المنافسة وزيادة عدد المنافسات المحلية، بما يتوازى مع الاستراتيجية والمبادرات الخاصة بالاتحاد لتنمية وتطوير رياضة كرة اليد في المملكة.

وستشهد المباراة غدًا حضورًا جماهيريًّا بعد غياب دام أكثر من 18 شهرًا بسبب جائحة كورونا؛ إذ أكمل الاتحاد السعودي لكرة اليد مع مختلف لجانه كافة الترتيبات لإقامة مباراة كأس السوبر، وقدم فاضل بن علي النمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، جزيل شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ولنائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي، على حرصهما الكبير على دعم ومتابعة كافة الألعاب الرياضية المختلفة والسعي على تطويرها، ومنها كرة اليد، متمنيًا التوفيق لناديَيْ مضر والنور للظهور بمستوى يليق برياضة كرة اليد السعودية في مباراة كأس السوبر، ومرحبًا بكافة الجماهير الرياضية الراغبة في حضور مباراة الغد، مضيفًا في السياق ذاته: "حضور الجمهور سيكون مجانًا وفق الإجراءات الوقائية الصحية وبروتوكول دخول الملاعب؛ حيث يسمح بحضور 60% من السعة الاستيعابية للصالة الرياضية البالغة 2200 مشجع، بالإضافة إلى 120 مقعدًا ستكون مخصصة للضيوف وكبار الشخصيات في المنصة الشرفية.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
04:21 PM

"النمر" يشيد بدعم وزير الرياضة.. ويرحب بعودة الجماهير

غدًا.. "اتحاد اليد" يقيم كأس السوبر السعودي بين مضر والنور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقيم الاتحاد السعودي لكرة اليد مباراة كأس السوبر السعودي لكرة اليد بين ناديي مضر: "بطل الكأس"، والنور "بطل الدوري"، مساء غد الجمعة في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، وذلك بالشراكة مع أكاديمية مهد الرياضة "السوبر السعودي – مهد 2021".

وتعد كأس السوبر السعودي "مهد 2021" أولى بطولات الموسم الجديد 2021-2022 لكرة اليد السعودية، وهي بطولة استحدثها مؤخرًا مجلس إدارة الاتحاد، وتقام للمرة الأولى وتخول الفائز باللقب بالمشاركة في بطولات السوبر التي تقام بين دول الخليج والدول العربية، ويكون فيها فريق واحد يمثل السعودية؛ حيث عملت اللجنة الفنية والمسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد، التي يرأسها عضو مجلس الإدارة علي العليوات، على استحداث "السوبر السعودي"، لرفع معدل المنافسة وزيادة عدد المنافسات المحلية، بما يتوازى مع الاستراتيجية والمبادرات الخاصة بالاتحاد لتنمية وتطوير رياضة كرة اليد في المملكة.

وستشهد المباراة غدًا حضورًا جماهيريًّا بعد غياب دام أكثر من 18 شهرًا بسبب جائحة كورونا؛ إذ أكمل الاتحاد السعودي لكرة اليد مع مختلف لجانه كافة الترتيبات لإقامة مباراة كأس السوبر، وقدم فاضل بن علي النمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، جزيل شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ولنائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي، على حرصهما الكبير على دعم ومتابعة كافة الألعاب الرياضية المختلفة والسعي على تطويرها، ومنها كرة اليد، متمنيًا التوفيق لناديَيْ مضر والنور للظهور بمستوى يليق برياضة كرة اليد السعودية في مباراة كأس السوبر، ومرحبًا بكافة الجماهير الرياضية الراغبة في حضور مباراة الغد، مضيفًا في السياق ذاته: "حضور الجمهور سيكون مجانًا وفق الإجراءات الوقائية الصحية وبروتوكول دخول الملاعب؛ حيث يسمح بحضور 60% من السعة الاستيعابية للصالة الرياضية البالغة 2200 مشجع، بالإضافة إلى 120 مقعدًا ستكون مخصصة للضيوف وكبار الشخصيات في المنصة الشرفية.

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