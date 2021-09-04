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"النمر": ليس كل توقف للقلب يحتاج إلى صدمة كهربائية.. هذه شروطه

‏‏‏قال رداً على أحد متابعيه: نقص البوتاسيوم من أسباب الرجفان الأذيني

قال الدكتور خالد النمر؛ استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، ليس كل توقف للقلب يحتاج إلى صدمة كهربائية، فهناك حالات معينة فقط هي التي تنفع معها الصدمة الكهربائية.

وأجاب النمر؛ اليوم، في تغريدة على حسابه بتويتر، عن تساؤل أحد المواطنين عن أسباب رفض طبيب معالج لأخيه بأحد المستشفيات استخدام الإنعاش القلبي بالصدمة الكهربائية، بعد فشل الإنعاش الطبيعي لتوقف قلبه، مشيراً إلى أن الحكم في هذه الحالة تحديداً يعتمد على شكل تخطيط القلب أثناء الإنعاش القلبي الرئوي CPR

وفي تغريدة أخرى، أفاد النمر رداً على تساؤل آخر، بأن نقص البوتاسيوم من أسباب الرجفان الأذيني في الشخص السليم، لكن يجب التأكّد من عدم وجود مسبّبات أخرى مستترة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النمر": ليس كل توقف للقلب يحتاج إلى صدمة كهربائية.. هذه شروطه
سبق

قال الدكتور خالد النمر؛ استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، ليس كل توقف للقلب يحتاج إلى صدمة كهربائية، فهناك حالات معينة فقط هي التي تنفع معها الصدمة الكهربائية.

وأجاب النمر؛ اليوم، في تغريدة على حسابه بتويتر، عن تساؤل أحد المواطنين عن أسباب رفض طبيب معالج لأخيه بأحد المستشفيات استخدام الإنعاش القلبي بالصدمة الكهربائية، بعد فشل الإنعاش الطبيعي لتوقف قلبه، مشيراً إلى أن الحكم في هذه الحالة تحديداً يعتمد على شكل تخطيط القلب أثناء الإنعاش القلبي الرئوي CPR

وفي تغريدة أخرى، أفاد النمر رداً على تساؤل آخر، بأن نقص البوتاسيوم من أسباب الرجفان الأذيني في الشخص السليم، لكن يجب التأكّد من عدم وجود مسبّبات أخرى مستترة.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
11:30 AM

"النمر": ليس كل توقف للقلب يحتاج إلى صدمة كهربائية.. هذه شروطه

‏‏‏قال رداً على أحد متابعيه: نقص البوتاسيوم من أسباب الرجفان الأذيني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,274

قال الدكتور خالد النمر؛ استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، ليس كل توقف للقلب يحتاج إلى صدمة كهربائية، فهناك حالات معينة فقط هي التي تنفع معها الصدمة الكهربائية.

وأجاب النمر؛ اليوم، في تغريدة على حسابه بتويتر، عن تساؤل أحد المواطنين عن أسباب رفض طبيب معالج لأخيه بأحد المستشفيات استخدام الإنعاش القلبي بالصدمة الكهربائية، بعد فشل الإنعاش الطبيعي لتوقف قلبه، مشيراً إلى أن الحكم في هذه الحالة تحديداً يعتمد على شكل تخطيط القلب أثناء الإنعاش القلبي الرئوي CPR

وفي تغريدة أخرى، أفاد النمر رداً على تساؤل آخر، بأن نقص البوتاسيوم من أسباب الرجفان الأذيني في الشخص السليم، لكن يجب التأكّد من عدم وجود مسبّبات أخرى مستترة.

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