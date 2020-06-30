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إيران.. هجوم يستهدف مركبات للحرس الثوري وإصابة ضابط كبير

وسط أنباء متداولة عن أسر بعض عناصرهم ونائب برلماني "ينفي"

أفادت وسائل إعلام إيرانية ومصادر رسمية، بوقوع هجوم مسلح استهدف سيارات تابعة للحرس الثوري في منطقة كورين في إقليم سيستان وبلوشيستان، أسفر عن جرح قائد الحرس الثوري في كورين.

وقال فداء حسين ملكي النائب عن مدينة زاهدان في البرلمان، اليوم الثلاثاء: "هجوم نفذه تنظيم جيش العدل أثناء مرور سيارتين تابعتين للحرس الثوري؛ حيث انفجرت إحدى القنبلتين اللتين تم زرعهما على الطريق أثناء عبور سيارتين تضمان قوات من الحرس الثوري".

ولفت النائب إلى أن هذا الهجوم لم يسفر عن مقتل أي شخص سوى أنه أدى إلى إصابة قائد الحرس الثوري في كورين بجروح.

ووفق "روسيا اليوم" نفى صحة الأنباء المتداولة التي تحدثت عن أسر بعض عناصر قوات الحرس الثوري.

إلى ذلك أفاد التلفزيون الرسمي في وقت سابق من اليوم، بهجوم استهدف سيارات تابعة للحرس الثوري، في منطقة كورين في إقليم سيستان وبلوشيستان.

منطقة كورين الحرس الثوري

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إيران.. هجوم يستهدف مركبات للحرس الثوري وإصابة ضابط كبير
سبق

أفادت وسائل إعلام إيرانية ومصادر رسمية، بوقوع هجوم مسلح استهدف سيارات تابعة للحرس الثوري في منطقة كورين في إقليم سيستان وبلوشيستان، أسفر عن جرح قائد الحرس الثوري في كورين.

وقال فداء حسين ملكي النائب عن مدينة زاهدان في البرلمان، اليوم الثلاثاء: "هجوم نفذه تنظيم جيش العدل أثناء مرور سيارتين تابعتين للحرس الثوري؛ حيث انفجرت إحدى القنبلتين اللتين تم زرعهما على الطريق أثناء عبور سيارتين تضمان قوات من الحرس الثوري".

ولفت النائب إلى أن هذا الهجوم لم يسفر عن مقتل أي شخص سوى أنه أدى إلى إصابة قائد الحرس الثوري في كورين بجروح.

ووفق "روسيا اليوم" نفى صحة الأنباء المتداولة التي تحدثت عن أسر بعض عناصر قوات الحرس الثوري.

إلى ذلك أفاد التلفزيون الرسمي في وقت سابق من اليوم، بهجوم استهدف سيارات تابعة للحرس الثوري، في منطقة كورين في إقليم سيستان وبلوشيستان.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
10:22 AM

إيران.. هجوم يستهدف مركبات للحرس الثوري وإصابة ضابط كبير

وسط أنباء متداولة عن أسر بعض عناصرهم ونائب برلماني "ينفي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وسائل إعلام إيرانية ومصادر رسمية، بوقوع هجوم مسلح استهدف سيارات تابعة للحرس الثوري في منطقة كورين في إقليم سيستان وبلوشيستان، أسفر عن جرح قائد الحرس الثوري في كورين.

وقال فداء حسين ملكي النائب عن مدينة زاهدان في البرلمان، اليوم الثلاثاء: "هجوم نفذه تنظيم جيش العدل أثناء مرور سيارتين تابعتين للحرس الثوري؛ حيث انفجرت إحدى القنبلتين اللتين تم زرعهما على الطريق أثناء عبور سيارتين تضمان قوات من الحرس الثوري".

ولفت النائب إلى أن هذا الهجوم لم يسفر عن مقتل أي شخص سوى أنه أدى إلى إصابة قائد الحرس الثوري في كورين بجروح.

ووفق "روسيا اليوم" نفى صحة الأنباء المتداولة التي تحدثت عن أسر بعض عناصر قوات الحرس الثوري.

إلى ذلك أفاد التلفزيون الرسمي في وقت سابق من اليوم، بهجوم استهدف سيارات تابعة للحرس الثوري، في منطقة كورين في إقليم سيستان وبلوشيستان.

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