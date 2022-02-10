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كورونا: الإصابات تتجاوز 400 مليون نسمة والوفيات 6 ملايين

ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتبوأ الصدارة من حيث الإصابات

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في جميع أنحاء العالم، 400.25 مليون نسمة؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 6.136.871 نسمة.

ووفقًا لآخر إحصاء لوكالة "رويترز"؛ فقد تم تسجيل هذه الإصابات بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان وسط الصين في ديسمبر 2019.

وبحسب الإحصاء، ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتبوأ الصدارة من حيث الإصابات بفيروس كورونا، بمتحوراته المختلفة، وكذلك من حيث الوفيات.

فقد سجلت الولايات المتحدة وحدها، أكثر من 77 مليون إصابة بالفيروس، من بينها ما يزيد على 911 ألف حالة وفاة.

وجاءت الهند ثانية من حيث أعداد المصابين المؤكدين بالفيروس؛ حيث وصل إجمالي الإصابات فيها إلى نحو 42.4 مليون نسمة، من بينهم أكثر من نصف مليون حالة وفاة.

وحلت البرازيل، الدولة الأكبر في أمريكا اللاتينية، في المركز الثالث من حيث الإصابات والثاني من حيث الوفيات بعد الولايات المتحدة؛ حيث سجلت ما يقارب 27 مليون إصابة بكوفيد-19، من بينها ما يصل إلى 633.810 حالات وفاة.

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كورونا: الإصابات تتجاوز 400 مليون نسمة والوفيات 6 ملايين
سبق

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في جميع أنحاء العالم، 400.25 مليون نسمة؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 6.136.871 نسمة.

ووفقًا لآخر إحصاء لوكالة "رويترز"؛ فقد تم تسجيل هذه الإصابات بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان وسط الصين في ديسمبر 2019.

وبحسب الإحصاء، ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتبوأ الصدارة من حيث الإصابات بفيروس كورونا، بمتحوراته المختلفة، وكذلك من حيث الوفيات.

فقد سجلت الولايات المتحدة وحدها، أكثر من 77 مليون إصابة بالفيروس، من بينها ما يزيد على 911 ألف حالة وفاة.

وجاءت الهند ثانية من حيث أعداد المصابين المؤكدين بالفيروس؛ حيث وصل إجمالي الإصابات فيها إلى نحو 42.4 مليون نسمة، من بينهم أكثر من نصف مليون حالة وفاة.

وحلت البرازيل، الدولة الأكبر في أمريكا اللاتينية، في المركز الثالث من حيث الإصابات والثاني من حيث الوفيات بعد الولايات المتحدة؛ حيث سجلت ما يقارب 27 مليون إصابة بكوفيد-19، من بينها ما يصل إلى 633.810 حالات وفاة.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
09:28 AM

كورونا: الإصابات تتجاوز 400 مليون نسمة والوفيات 6 ملايين

ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتبوأ الصدارة من حيث الإصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في جميع أنحاء العالم، 400.25 مليون نسمة؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 6.136.871 نسمة.

ووفقًا لآخر إحصاء لوكالة "رويترز"؛ فقد تم تسجيل هذه الإصابات بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان وسط الصين في ديسمبر 2019.

وبحسب الإحصاء، ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتبوأ الصدارة من حيث الإصابات بفيروس كورونا، بمتحوراته المختلفة، وكذلك من حيث الوفيات.

فقد سجلت الولايات المتحدة وحدها، أكثر من 77 مليون إصابة بالفيروس، من بينها ما يزيد على 911 ألف حالة وفاة.

وجاءت الهند ثانية من حيث أعداد المصابين المؤكدين بالفيروس؛ حيث وصل إجمالي الإصابات فيها إلى نحو 42.4 مليون نسمة، من بينهم أكثر من نصف مليون حالة وفاة.

وحلت البرازيل، الدولة الأكبر في أمريكا اللاتينية، في المركز الثالث من حيث الإصابات والثاني من حيث الوفيات بعد الولايات المتحدة؛ حيث سجلت ما يقارب 27 مليون إصابة بكوفيد-19، من بينها ما يصل إلى 633.810 حالات وفاة.

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