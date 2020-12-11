نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-11 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية. وتشمل الحالة مدينة جيزان، ومحافظات: أبوعريش والدرب وفرسان والداير بني مالك وفيفا وهروب والعارضة.. والطرق المفتوحة والسريعة.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442 02:07 PM

"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان تشمل محافظات عدة وتستمر حتى 9 مساءً





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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان، ومحافظات: أبوعريش والدرب وفرسان والداير بني مالك وفيفا وهروب والعارضة.. والطرق المفتوحة والسريعة.