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الإمارات تفرض حظر تجول كامل على منطقة الراس في دبي

تضم أسواق الذهب والعطارة الشهيرة

فرضت دبي اليوم (الثلاثاء) أول حظر تجول كامل في دولة الإمارات، وكان على منطقة أسواق الذهب والعطارة الشهيرة بالإمارة لتعقيم المنطقة، التي كانت تعج عادة بالسائحين والمتسوقين، وذلك في إطار جهود وقف انتشار فيروس كورونا.

وأغلقت دبي مداخل الطريق الرئيس إلى منطقة الراس وأوقفت حركة النقل العام إلى المنطقة المتاخمة لخور دبي حيث مُنعت السفن من نقل البضائع بين دبي وإيران التي تعد مركزاً إقليمياً لتفشي الفيروس.

ومددت الإمارات حظر تجول يسري بأنحاء البلاد من المساء إلى الصباح من أجل حملة تعقيم تستمر حتى الخامس من أبريل، لكن دبي أعلنت في وقت متأخر يوم الاثنين فرض حظر تجول على مدار اليوم بمنطقة الراس لمدة أسبوعين بدءاً من اليوم، وفقاً لـ"رويترز".

وأكدت الإمارات 611 حالة إصابة بفيروس كورونا وخمس وفيات. وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في دول الخليج الست 3700 حالة و18 وفاة.

الإمارات حظر التجول فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تفرض حظر تجول كامل على منطقة الراس في دبي
سبق

فرضت دبي اليوم (الثلاثاء) أول حظر تجول كامل في دولة الإمارات، وكان على منطقة أسواق الذهب والعطارة الشهيرة بالإمارة لتعقيم المنطقة، التي كانت تعج عادة بالسائحين والمتسوقين، وذلك في إطار جهود وقف انتشار فيروس كورونا.

وأغلقت دبي مداخل الطريق الرئيس إلى منطقة الراس وأوقفت حركة النقل العام إلى المنطقة المتاخمة لخور دبي حيث مُنعت السفن من نقل البضائع بين دبي وإيران التي تعد مركزاً إقليمياً لتفشي الفيروس.

ومددت الإمارات حظر تجول يسري بأنحاء البلاد من المساء إلى الصباح من أجل حملة تعقيم تستمر حتى الخامس من أبريل، لكن دبي أعلنت في وقت متأخر يوم الاثنين فرض حظر تجول على مدار اليوم بمنطقة الراس لمدة أسبوعين بدءاً من اليوم، وفقاً لـ"رويترز".

وأكدت الإمارات 611 حالة إصابة بفيروس كورونا وخمس وفيات. وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في دول الخليج الست 3700 حالة و18 وفاة.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
08:54 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:12 PM

الإمارات تفرض حظر تجول كامل على منطقة الراس في دبي

تضم أسواق الذهب والعطارة الشهيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت دبي اليوم (الثلاثاء) أول حظر تجول كامل في دولة الإمارات، وكان على منطقة أسواق الذهب والعطارة الشهيرة بالإمارة لتعقيم المنطقة، التي كانت تعج عادة بالسائحين والمتسوقين، وذلك في إطار جهود وقف انتشار فيروس كورونا.

وأغلقت دبي مداخل الطريق الرئيس إلى منطقة الراس وأوقفت حركة النقل العام إلى المنطقة المتاخمة لخور دبي حيث مُنعت السفن من نقل البضائع بين دبي وإيران التي تعد مركزاً إقليمياً لتفشي الفيروس.

ومددت الإمارات حظر تجول يسري بأنحاء البلاد من المساء إلى الصباح من أجل حملة تعقيم تستمر حتى الخامس من أبريل، لكن دبي أعلنت في وقت متأخر يوم الاثنين فرض حظر تجول على مدار اليوم بمنطقة الراس لمدة أسبوعين بدءاً من اليوم، وفقاً لـ"رويترز".

وأكدت الإمارات 611 حالة إصابة بفيروس كورونا وخمس وفيات. وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في دول الخليج الست 3700 حالة و18 وفاة.

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