النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق.. 818 إصابة جديدة و13 وفاة وتسجيل 1541 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 818 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وهي أقل حصيلة إصابات يومية منذ أشهر, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 591597 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12780, فيما تم تسجيل 1541 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 531803 حالات, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 47014, منهم 180 يرقدون في العناية المركزة.

العراق فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
العراق.. 818 إصابة جديدة و13 وفاة وتسجيل 1541 حالة شفاء
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 818 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وهي أقل حصيلة إصابات يومية منذ أشهر, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 591597 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12780, فيما تم تسجيل 1541 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 531803 حالات, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 47014, منهم 180 يرقدون في العناية المركزة.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
05:04 PM

العراق.. 818 إصابة جديدة و13 وفاة وتسجيل 1541 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
53

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 818 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وهي أقل حصيلة إصابات يومية منذ أشهر, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 591597 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12780, فيما تم تسجيل 1541 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 531803 حالات, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 47014, منهم 180 يرقدون في العناية المركزة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,868
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,721
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,971
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,339

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة