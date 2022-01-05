بطلب من المدرب.. "النصر" يراقب حارس مرمى منتخب "بيرو"

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن الأرجنتيني "روسو" المدير الفني لنادى النصر، قد أوصى إدارة ناديه بالتعاقد مع حارس المرمى البيروفي بيدرو غاليسى.

الحارس بيدرو من مواليد 1990 ويبلغ من العمر 31 عامًا، وهو يلعب مع منتخب بيرو لكرة القدم منذ عام 2015.

وشارك "غاليسى" في صفوف المنتخب البيروفي في كأس العالم 2018 في روسيا، حيث كان الحارس الأساسي لمنتخب بلاده.

يُذكر أن الحارس الأساسي الحالي في صفوف "النصر" هو وليد عبدالله، وتسعى الإدارة للتعاقد مع حارس أجنبي.