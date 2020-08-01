النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي

"باموسى": ما قدمته المملكة رغم جائحة كورونا شيء عظيم سيخلده التاريخ

قالت المواطنة "رؤى باموسى" التي تشارك في خدمة الحجاج خلال الموسم الجاري إن خدمة الحجاج والسهر على راحتهم هذا العام شرف كبير ووسام أفتخر به، مؤكدة أن ما قدمته المملكة في الحج على الرغم من جائحة كورونا شيء عظيم سيخلده التاريخ .

وبيّنت "باموسى" في تصريح لها أن الحجاج هذا العام على الرغم من جائحة كورونا كان ناجحًا بكل المقاييس والخدمات متميزة ، منوهة بتعاون الحجاج وحرصهم على تطبيق البروتوكولات الصحية لسلامتهم التي نفذتها اللجان العاملة بالأجهزة الحكومية المعنية بخدمة الحج .

وقدمت "باموسى" شكرها ودعاءها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على جهودهما لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم وبذل الغالي والنفيس من أجل راحتهم .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي
سبق

قالت المواطنة "رؤى باموسى" التي تشارك في خدمة الحجاج خلال الموسم الجاري إن خدمة الحجاج والسهر على راحتهم هذا العام شرف كبير ووسام أفتخر به، مؤكدة أن ما قدمته المملكة في الحج على الرغم من جائحة كورونا شيء عظيم سيخلده التاريخ .

وبيّنت "باموسى" في تصريح لها أن الحجاج هذا العام على الرغم من جائحة كورونا كان ناجحًا بكل المقاييس والخدمات متميزة ، منوهة بتعاون الحجاج وحرصهم على تطبيق البروتوكولات الصحية لسلامتهم التي نفذتها اللجان العاملة بالأجهزة الحكومية المعنية بخدمة الحج .

وقدمت "باموسى" شكرها ودعاءها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على جهودهما لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم وبذل الغالي والنفيس من أجل راحتهم .

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
09:01 PM

بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي

"باموسى": ما قدمته المملكة رغم جائحة كورونا شيء عظيم سيخلده التاريخ

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
2,039

قالت المواطنة "رؤى باموسى" التي تشارك في خدمة الحجاج خلال الموسم الجاري إن خدمة الحجاج والسهر على راحتهم هذا العام شرف كبير ووسام أفتخر به، مؤكدة أن ما قدمته المملكة في الحج على الرغم من جائحة كورونا شيء عظيم سيخلده التاريخ .

وبيّنت "باموسى" في تصريح لها أن الحجاج هذا العام على الرغم من جائحة كورونا كان ناجحًا بكل المقاييس والخدمات متميزة ، منوهة بتعاون الحجاج وحرصهم على تطبيق البروتوكولات الصحية لسلامتهم التي نفذتها اللجان العاملة بالأجهزة الحكومية المعنية بخدمة الحج .

وقدمت "باموسى" شكرها ودعاءها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على جهودهما لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم وبذل الغالي والنفيس من أجل راحتهم .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,595
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,110
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,801
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,334

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة