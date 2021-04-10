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"مدني مكة" يحذّر من حالة ماطرة على الطائف وميسان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك عقب تنبيه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الثامنة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة" يحذّر من حالة ماطرة على الطائف وميسان
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك عقب تنبيه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الثامنة مساءً.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
01:37 PM

"مدني مكة" يحذّر من حالة ماطرة على الطائف وميسان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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1,328

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك عقب تنبيه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الثامنة مساءً.

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