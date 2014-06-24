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ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية

أعلنت الجريدة الرسمية تفاصيل عن قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي إنه ابتداء من 22 ذي الحجة 1442هـ ستحل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محل المؤسسة العامة للتقاعد في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، وتنقل إليها جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بأنواعها كافة.

(تاريخ النفاذ: 22 ذي الحجة 1442هـ).

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ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية
سبق

أعلنت الجريدة الرسمية تفاصيل عن قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي إنه ابتداء من 22 ذي الحجة 1442هـ ستحل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محل المؤسسة العامة للتقاعد في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، وتنقل إليها جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بأنواعها كافة.

(تاريخ النفاذ: 22 ذي الحجة 1442هـ).

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
08:58 PM
اخر تعديل
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
12:56 PM

ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
21,748

أعلنت الجريدة الرسمية تفاصيل عن قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي إنه ابتداء من 22 ذي الحجة 1442هـ ستحل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محل المؤسسة العامة للتقاعد في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، وتنقل إليها جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بأنواعها كافة.

(تاريخ النفاذ: 22 ذي الحجة 1442هـ).

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