محافظ الطائف يتقدم الجموع للصلاة على شهيد الواجب "الحارثي"

فيما عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم بميدان الشرف

أدى محافظ الطائف سعد مقبل الميموني، وعدد من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين بجامع "العباس"، صلاة الميت على شهيد الواجب فهد الحارثي الذي استشهد بالحد الجنوبي.

ونقل محافظ الطائف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، لذوي شهيد الواجب؛ سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه؛ سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أمن الوطن واستقراره.