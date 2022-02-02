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بسبب "علبتي مياه" للمرة الثالثة.. الانضباط تحرم الاتحاد من جماهيره

القرارات شملت الأهلي والفيصلي

أقرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم عدة قرارات انضباطية، تخص عدة مباريات في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .


أول العقوبات تخص نادي الاتحاد حيث تم قيام جمهور نادي الاتحاد برمي (2) علبتي مياه تجاه أرضية الملعب، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة، التي جمعت الاتحاد بالفيصلي، فتعد هذه المخالفة عوداً للمرة الثالثة وفقاً للمادة (40) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وعليه تم إلزام نادي الاتحاد بلعب مباراة واحدة دون حضور الجمهور، مع إغلاق كامل الملعب وفقاً للمادة (23) من لائحة الانضباط والأخلاق، وتنفيذها في أول مباراة رسمية يستضيفها على أرضه، ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويعتبر قراراً غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وثاني تلك القرارات كان يخص نادي الفيصلي، حيث تم تقديم احتجاج بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب فريق النادي الأهلي (حمدي عبد السلام النقاز ) في المباراة لتسجيله خارج فترة التسجيل للموسم الرياضي 2021- 2022، بالإضافة إلى عدم التزام النادي الأهلي بالتعليمات الصحية الخاصة بفايروس كورونا، من خلال إشراكه للاعبين (عبد الباسط هندي، محمد اليامي) في القائمة الأساسية.

وبعد استكمال نادي الفيصلي للإجراءات الشكلية، قامت اللجنة بمخاطبة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، واللجنة الطبية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والنادي الأهلي للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم من نادي الفيصلي.


وعليه تم قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية ورفض الاحتجاج من الناحية الموضوعية، بالإضافة لمصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم.


ويعتبر قراراً قابلاً للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

جدة الاتحاد الجماهير لجنة الانضباط والأخلاق الاتحاد السعودي لكرة القدم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بسبب "علبتي مياه" للمرة الثالثة.. الانضباط تحرم الاتحاد من جماهيره
سبق

أقرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم عدة قرارات انضباطية، تخص عدة مباريات في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .


أول العقوبات تخص نادي الاتحاد حيث تم قيام جمهور نادي الاتحاد برمي (2) علبتي مياه تجاه أرضية الملعب، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة، التي جمعت الاتحاد بالفيصلي، فتعد هذه المخالفة عوداً للمرة الثالثة وفقاً للمادة (40) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وعليه تم إلزام نادي الاتحاد بلعب مباراة واحدة دون حضور الجمهور، مع إغلاق كامل الملعب وفقاً للمادة (23) من لائحة الانضباط والأخلاق، وتنفيذها في أول مباراة رسمية يستضيفها على أرضه، ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويعتبر قراراً غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وثاني تلك القرارات كان يخص نادي الفيصلي، حيث تم تقديم احتجاج بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب فريق النادي الأهلي (حمدي عبد السلام النقاز ) في المباراة لتسجيله خارج فترة التسجيل للموسم الرياضي 2021- 2022، بالإضافة إلى عدم التزام النادي الأهلي بالتعليمات الصحية الخاصة بفايروس كورونا، من خلال إشراكه للاعبين (عبد الباسط هندي، محمد اليامي) في القائمة الأساسية.

وبعد استكمال نادي الفيصلي للإجراءات الشكلية، قامت اللجنة بمخاطبة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، واللجنة الطبية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والنادي الأهلي للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم من نادي الفيصلي.


وعليه تم قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية ورفض الاحتجاج من الناحية الموضوعية، بالإضافة لمصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم.


ويعتبر قراراً قابلاً للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
11:17 PM

بسبب "علبتي مياه" للمرة الثالثة.. الانضباط تحرم الاتحاد من جماهيره

القرارات شملت الأهلي والفيصلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم عدة قرارات انضباطية، تخص عدة مباريات في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .


أول العقوبات تخص نادي الاتحاد حيث تم قيام جمهور نادي الاتحاد برمي (2) علبتي مياه تجاه أرضية الملعب، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة، التي جمعت الاتحاد بالفيصلي، فتعد هذه المخالفة عوداً للمرة الثالثة وفقاً للمادة (40) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وعليه تم إلزام نادي الاتحاد بلعب مباراة واحدة دون حضور الجمهور، مع إغلاق كامل الملعب وفقاً للمادة (23) من لائحة الانضباط والأخلاق، وتنفيذها في أول مباراة رسمية يستضيفها على أرضه، ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويعتبر قراراً غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وثاني تلك القرارات كان يخص نادي الفيصلي، حيث تم تقديم احتجاج بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب فريق النادي الأهلي (حمدي عبد السلام النقاز ) في المباراة لتسجيله خارج فترة التسجيل للموسم الرياضي 2021- 2022، بالإضافة إلى عدم التزام النادي الأهلي بالتعليمات الصحية الخاصة بفايروس كورونا، من خلال إشراكه للاعبين (عبد الباسط هندي، محمد اليامي) في القائمة الأساسية.

وبعد استكمال نادي الفيصلي للإجراءات الشكلية، قامت اللجنة بمخاطبة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، واللجنة الطبية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والنادي الأهلي للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم من نادي الفيصلي.


وعليه تم قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية ورفض الاحتجاج من الناحية الموضوعية، بالإضافة لمصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم.


ويعتبر قراراً قابلاً للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

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