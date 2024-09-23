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النفط يرتفع 1%  نتيجة استمرار التوترات بمنطقة الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة نتيجة استمرار التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 65.50 دولار للبرميل، وسجل عقد أقرب استحقاق 65.04 دولار مرتفعًا 76 سنتًا بما يعادل 1.18 %.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.73 دولار للبرميل، بزيادة 64 سنتًا أو 1.1 % بعدما سجل في وقت سابق 59.39 دولار.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يرتفع 1%  نتيجة استمرار التوترات بمنطقة الشرق الأوسط
سبق

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة نتيجة استمرار التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 65.50 دولار للبرميل، وسجل عقد أقرب استحقاق 65.04 دولار مرتفعًا 76 سنتًا بما يعادل 1.18 %.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.73 دولار للبرميل، بزيادة 64 سنتًا أو 1.1 % بعدما سجل في وقت سابق 59.39 دولار.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
11:20 AM

النفط يرتفع 1%  نتيجة استمرار التوترات بمنطقة الشرق الأوسط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة نتيجة استمرار التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 65.50 دولار للبرميل، وسجل عقد أقرب استحقاق 65.04 دولار مرتفعًا 76 سنتًا بما يعادل 1.18 %.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.73 دولار للبرميل، بزيادة 64 سنتًا أو 1.1 % بعدما سجل في وقت سابق 59.39 دولار.

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