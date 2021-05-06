النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
سداد ديون أكثر من "150" سجينًا معسرًا يتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم اليوم

ولي العهد يوجّه بصرف 100 مليون ريال من نفقته الشخصية لجمعيات خيرية.. تصرف خلال أيام

"سجاد السعودية البنفسجي".. قراءة في دلالات الاختيار "المستقبل والتنمية"

تغيير مميز تضفيه "رؤية 2030" منذ انطلاقها على المجتمع ومؤسسات الدولة

يُترجم اللون البنفسجي الذي اختارته المملكة ليكون لوناً معتمداً لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين، حالةَ التجدد والنمو والنهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في العهد الميمون، في ظل رؤية السعودية 2030 ببرامجها الطموحة التي ألبست الوطن رداء روحٍ منطلقة نحو المستقبل، ونحو ربيع تنموي دائم.

كما يتماهى السجاد "البنفسجي" مع لون صحاري المملكة وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، التي تُشكّل في مجموعها غطاءً طبيعياً بلون بنفسجي، يعكس ترحيبَ أرض المملكة بعابريها، وكرمها الذي يتماثل مع كرم أهلها، من خلال لون الطبيعة المِعطاءة وهي تعيش في أزهى حالاتها.

ويشهد العالم أجمع بمدى الكرم والضيافة الذي تقدمه المملكة لزائريها، والعمل على راحة ضيوفها، وتوفير كل سبل الراحة، وكذلك التأكيد على أهمية تعريف ضيوفها بتراث المملكة عبر استخدام التصميمات التراثية والألوان الجذابة مثل السدو وغيره، وهذا ما ركزت عليه عند اختيارها للون البنفسجي ليكون لوناً للسجاد، ليضفي عليه حيوية وانطلاق.

من جهة أخرى؛ فقد أضفت رؤية 2030 منذ إطلاقها تغييراً شاملاً ومميزاً شمل كافة جوانب المجتمع ومؤسسات الدولة، لتمثل نهضة تنموية شاملة.

كما تعتمد رؤية السعودية 2030 على مكامن قوة محورية، فالمملكة هي أرض الحرمين الشريفين، أطهر بقاع الأرض وقبلة أكثر من مليار مسلم، مما يجعلها قلب العالمين العربي والإسلامي.

وتطوع المملكة قوتها الاستثمارية لخلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، كما تسخر المملكة موقعها الاستراتيجي لتعزيز مكانتها كمحرك رئيس للتجارة الدولية ولربط القارات الثلاث: أفريقيا وآسيا وأوروبا.

يُذكر أن المملكة قد أعلنت أمس الأربعاء، اختيار اللون البنفسجي لوناً معتمداً لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى السجاد المستخدم في مختلف المناسبات الرسمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سجاد السعودية البنفسجي".. قراءة في دلالات الاختيار "المستقبل والتنمية"
سبق

يُترجم اللون البنفسجي الذي اختارته المملكة ليكون لوناً معتمداً لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين، حالةَ التجدد والنمو والنهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في العهد الميمون، في ظل رؤية السعودية 2030 ببرامجها الطموحة التي ألبست الوطن رداء روحٍ منطلقة نحو المستقبل، ونحو ربيع تنموي دائم.

كما يتماهى السجاد "البنفسجي" مع لون صحاري المملكة وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، التي تُشكّل في مجموعها غطاءً طبيعياً بلون بنفسجي، يعكس ترحيبَ أرض المملكة بعابريها، وكرمها الذي يتماثل مع كرم أهلها، من خلال لون الطبيعة المِعطاءة وهي تعيش في أزهى حالاتها.

ويشهد العالم أجمع بمدى الكرم والضيافة الذي تقدمه المملكة لزائريها، والعمل على راحة ضيوفها، وتوفير كل سبل الراحة، وكذلك التأكيد على أهمية تعريف ضيوفها بتراث المملكة عبر استخدام التصميمات التراثية والألوان الجذابة مثل السدو وغيره، وهذا ما ركزت عليه عند اختيارها للون البنفسجي ليكون لوناً للسجاد، ليضفي عليه حيوية وانطلاق.

من جهة أخرى؛ فقد أضفت رؤية 2030 منذ إطلاقها تغييراً شاملاً ومميزاً شمل كافة جوانب المجتمع ومؤسسات الدولة، لتمثل نهضة تنموية شاملة.

كما تعتمد رؤية السعودية 2030 على مكامن قوة محورية، فالمملكة هي أرض الحرمين الشريفين، أطهر بقاع الأرض وقبلة أكثر من مليار مسلم، مما يجعلها قلب العالمين العربي والإسلامي.

وتطوع المملكة قوتها الاستثمارية لخلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، كما تسخر المملكة موقعها الاستراتيجي لتعزيز مكانتها كمحرك رئيس للتجارة الدولية ولربط القارات الثلاث: أفريقيا وآسيا وأوروبا.

يُذكر أن المملكة قد أعلنت أمس الأربعاء، اختيار اللون البنفسجي لوناً معتمداً لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى السجاد المستخدم في مختلف المناسبات الرسمية.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
02:13 PM

"سجاد السعودية البنفسجي".. قراءة في دلالات الاختيار "المستقبل والتنمية"

تغيير مميز تضفيه "رؤية 2030" منذ انطلاقها على المجتمع ومؤسسات الدولة

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
2,431

يُترجم اللون البنفسجي الذي اختارته المملكة ليكون لوناً معتمداً لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين، حالةَ التجدد والنمو والنهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في العهد الميمون، في ظل رؤية السعودية 2030 ببرامجها الطموحة التي ألبست الوطن رداء روحٍ منطلقة نحو المستقبل، ونحو ربيع تنموي دائم.

كما يتماهى السجاد "البنفسجي" مع لون صحاري المملكة وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، التي تُشكّل في مجموعها غطاءً طبيعياً بلون بنفسجي، يعكس ترحيبَ أرض المملكة بعابريها، وكرمها الذي يتماثل مع كرم أهلها، من خلال لون الطبيعة المِعطاءة وهي تعيش في أزهى حالاتها.

ويشهد العالم أجمع بمدى الكرم والضيافة الذي تقدمه المملكة لزائريها، والعمل على راحة ضيوفها، وتوفير كل سبل الراحة، وكذلك التأكيد على أهمية تعريف ضيوفها بتراث المملكة عبر استخدام التصميمات التراثية والألوان الجذابة مثل السدو وغيره، وهذا ما ركزت عليه عند اختيارها للون البنفسجي ليكون لوناً للسجاد، ليضفي عليه حيوية وانطلاق.

من جهة أخرى؛ فقد أضفت رؤية 2030 منذ إطلاقها تغييراً شاملاً ومميزاً شمل كافة جوانب المجتمع ومؤسسات الدولة، لتمثل نهضة تنموية شاملة.

كما تعتمد رؤية السعودية 2030 على مكامن قوة محورية، فالمملكة هي أرض الحرمين الشريفين، أطهر بقاع الأرض وقبلة أكثر من مليار مسلم، مما يجعلها قلب العالمين العربي والإسلامي.

وتطوع المملكة قوتها الاستثمارية لخلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، كما تسخر المملكة موقعها الاستراتيجي لتعزيز مكانتها كمحرك رئيس للتجارة الدولية ولربط القارات الثلاث: أفريقيا وآسيا وأوروبا.

يُذكر أن المملكة قد أعلنت أمس الأربعاء، اختيار اللون البنفسجي لوناً معتمداً لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى السجاد المستخدم في مختلف المناسبات الرسمية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,612
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,390
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,017
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,875

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة