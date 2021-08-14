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"عون": مسار تشكيل الحكومة اللبنانية سالك وآمل اكتماله قريبًا

تعهّد بمعالجة تداعيات الأزمة المالية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم "السبت": "إن مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك، وآمل أن يخرج الدخان الأبيض قريبًا، فتتشكّل حكومة تتمكّن من تحمّل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي اللبنانيين".

وأضاف "عون" عبر حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر": "إن أي موقف أو قرار إصلاحي اتّخذناه جُوبِهَ بعراقيل جمّة لم يكن هدفها إلّا وضع العصيّ في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع محليًّا ودوليًّا".

وذكر الرئيس اللبناني أن "الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان نتيجة سياسات مالية خاطئة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي على عزيمتنا في المضي قدمًا في معالجة تداعياتها".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"عون": مسار تشكيل الحكومة اللبنانية سالك وآمل اكتماله قريبًا
سبق

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم "السبت": "إن مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك، وآمل أن يخرج الدخان الأبيض قريبًا، فتتشكّل حكومة تتمكّن من تحمّل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي اللبنانيين".

وأضاف "عون" عبر حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر": "إن أي موقف أو قرار إصلاحي اتّخذناه جُوبِهَ بعراقيل جمّة لم يكن هدفها إلّا وضع العصيّ في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع محليًّا ودوليًّا".

وذكر الرئيس اللبناني أن "الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان نتيجة سياسات مالية خاطئة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي على عزيمتنا في المضي قدمًا في معالجة تداعياتها".

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
02:50 PM

"عون": مسار تشكيل الحكومة اللبنانية سالك وآمل اكتماله قريبًا

تعهّد بمعالجة تداعيات الأزمة المالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم "السبت": "إن مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك، وآمل أن يخرج الدخان الأبيض قريبًا، فتتشكّل حكومة تتمكّن من تحمّل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي اللبنانيين".

وأضاف "عون" عبر حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر": "إن أي موقف أو قرار إصلاحي اتّخذناه جُوبِهَ بعراقيل جمّة لم يكن هدفها إلّا وضع العصيّ في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع محليًّا ودوليًّا".

وذكر الرئيس اللبناني أن "الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان نتيجة سياسات مالية خاطئة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي على عزيمتنا في المضي قدمًا في معالجة تداعياتها".

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