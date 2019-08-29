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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8019.77 نقطة

بتداولات تجاوزت 4 مليارات ريال لأكثر من 146 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 151.40 نقطة ليقفل عند مستوى 8019.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 146 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 126 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 45 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسمنت اليمامة، الدريس، ساسكو، أميانتيت، وأنابيب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الاستثمار، المواساة، سامبا، وقت اللياقة، والعالمية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.49% و4.76%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، الراجحي، أميانتيت، الجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، الإنماء، سابك، الاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 38.46 نقطة ليقفل عند مستوى 3867.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 500 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 33 ألف سهم تقاسمتها 79 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8019.77 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 151.40 نقطة ليقفل عند مستوى 8019.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 146 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 126 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 45 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسمنت اليمامة، الدريس، ساسكو، أميانتيت، وأنابيب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الاستثمار، المواساة، سامبا، وقت اللياقة، والعالمية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.49% و4.76%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، الراجحي، أميانتيت، الجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، الإنماء، سابك، الاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 38.46 نقطة ليقفل عند مستوى 3867.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 500 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 33 ألف سهم تقاسمتها 79 صفقة.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
04:16 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8019.77 نقطة

بتداولات تجاوزت 4 مليارات ريال لأكثر من 146 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 151.40 نقطة ليقفل عند مستوى 8019.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 146 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 126 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 45 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسمنت اليمامة، الدريس، ساسكو، أميانتيت، وأنابيب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الاستثمار، المواساة، سامبا، وقت اللياقة، والعالمية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.49% و4.76%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، الراجحي، أميانتيت، الجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، الإنماء، سابك، الاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 38.46 نقطة ليقفل عند مستوى 3867.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 500 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 33 ألف سهم تقاسمتها 79 صفقة.

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53.8 مليار

31 يوليو
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