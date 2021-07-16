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موانئ السعودية تُسجل نمواً في أحجام المناولة خلال يونيو

بنسبة 1.83%.. بواقع 609 آلاف حاوية قياسية

سجلت موانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، نمواً لافتاً في أحجام المناولة خلال شهر يونيو لعام 2021م، من خلال تحقيقها ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة (1.83) في المئة، بواقع (609) آلاف حاوية قياسية، كذلك سجلت ارتفاعاً في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة (12.10) في المئة، بواقع أكثر من (242) ألف حاوية قياسية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة أكثر من 23 مليون طن.

وشهدت أعداد السفن ارتفاعاً بنسبة (2.04) في المئة، بواقع (1,002) سفينة مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2020م.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت موانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد الركاب، بنسبة (199) في المئة، بواقع (44) ألف راكب.

وقد حققت ارتفاعاً في أعداد السيارات الواردة بنسبة (70) في المائة، بواقع (64) ألف سيارة، فيما بلغت أعداد المواشي (271) ألف رأس من الماشية الحية، بينما بلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 2 مليون طن.

وتأتي هذه الزيادة مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل وفق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيد من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موانئ السعودية تُسجل نمواً في أحجام المناولة خلال يونيو
سبق

سجلت موانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، نمواً لافتاً في أحجام المناولة خلال شهر يونيو لعام 2021م، من خلال تحقيقها ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة (1.83) في المئة، بواقع (609) آلاف حاوية قياسية، كذلك سجلت ارتفاعاً في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة (12.10) في المئة، بواقع أكثر من (242) ألف حاوية قياسية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة أكثر من 23 مليون طن.

وشهدت أعداد السفن ارتفاعاً بنسبة (2.04) في المئة، بواقع (1,002) سفينة مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2020م.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت موانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد الركاب، بنسبة (199) في المئة، بواقع (44) ألف راكب.

وقد حققت ارتفاعاً في أعداد السيارات الواردة بنسبة (70) في المائة، بواقع (64) ألف سيارة، فيما بلغت أعداد المواشي (271) ألف رأس من الماشية الحية، بينما بلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 2 مليون طن.

وتأتي هذه الزيادة مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل وفق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيد من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
02:14 PM

موانئ السعودية تُسجل نمواً في أحجام المناولة خلال يونيو

بنسبة 1.83%.. بواقع 609 آلاف حاوية قياسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت موانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، نمواً لافتاً في أحجام المناولة خلال شهر يونيو لعام 2021م، من خلال تحقيقها ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة (1.83) في المئة، بواقع (609) آلاف حاوية قياسية، كذلك سجلت ارتفاعاً في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة (12.10) في المئة، بواقع أكثر من (242) ألف حاوية قياسية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة أكثر من 23 مليون طن.

وشهدت أعداد السفن ارتفاعاً بنسبة (2.04) في المئة، بواقع (1,002) سفينة مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2020م.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت موانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد الركاب، بنسبة (199) في المئة، بواقع (44) ألف راكب.

وقد حققت ارتفاعاً في أعداد السيارات الواردة بنسبة (70) في المائة، بواقع (64) ألف سيارة، فيما بلغت أعداد المواشي (271) ألف رأس من الماشية الحية، بينما بلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 2 مليون طن.

وتأتي هذه الزيادة مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل وفق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيد من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري.

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