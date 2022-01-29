النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يكشف حجم الانتصارات على الحوثيين بمأرب خلال أسبوع

الميليشيا مُنيت بخسائر موجعة في العتاد والأرواح

كشف قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابه، اليوم (السبت) أن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، بإسناد من طيران التحالف، حرروا مساحات واسعة خلال الأسبوع الماضي تصل إلى أكثر من ٣٠ كيلومترًا من ميليشيا الحوثي الإرهابية، في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وأفاد "ثوابه" بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة اقتحمت خلال الأيام الماضية الخطوط الدفاعية للميليشيا الإيرانية وتعاملت مع حقول الألغام، وما يزال التقدّم مستمرًا في اتجاه الردهة وملعا وأم ريش وصولاً إلى الالتحام الكامل بقوات ألوية العمالقة في الجبهات الجنوبية، وفقاً لـ"سبتمبر نت".

وأضاف قائد المنطقة العسكرية الثالثة، أن المعارك التي خاضها الجيش الوطني والمقاومة وألوية العمالقة والغارات الجوّية لطيران التحالف، ألحقت بالميليشيا الإيرانية خسائر موجعة في العتاد والأرواح.

ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمن الجيش اليمني

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يكشف حجم الانتصارات على الحوثيين بمأرب خلال أسبوع
سبق

كشف قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابه، اليوم (السبت) أن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، بإسناد من طيران التحالف، حرروا مساحات واسعة خلال الأسبوع الماضي تصل إلى أكثر من ٣٠ كيلومترًا من ميليشيا الحوثي الإرهابية، في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وأفاد "ثوابه" بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة اقتحمت خلال الأيام الماضية الخطوط الدفاعية للميليشيا الإيرانية وتعاملت مع حقول الألغام، وما يزال التقدّم مستمرًا في اتجاه الردهة وملعا وأم ريش وصولاً إلى الالتحام الكامل بقوات ألوية العمالقة في الجبهات الجنوبية، وفقاً لـ"سبتمبر نت".

وأضاف قائد المنطقة العسكرية الثالثة، أن المعارك التي خاضها الجيش الوطني والمقاومة وألوية العمالقة والغارات الجوّية لطيران التحالف، ألحقت بالميليشيا الإيرانية خسائر موجعة في العتاد والأرواح.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
09:13 PM

الجيش اليمني يكشف حجم الانتصارات على الحوثيين بمأرب خلال أسبوع

الميليشيا مُنيت بخسائر موجعة في العتاد والأرواح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,958

كشف قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابه، اليوم (السبت) أن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، بإسناد من طيران التحالف، حرروا مساحات واسعة خلال الأسبوع الماضي تصل إلى أكثر من ٣٠ كيلومترًا من ميليشيا الحوثي الإرهابية، في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وأفاد "ثوابه" بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة اقتحمت خلال الأيام الماضية الخطوط الدفاعية للميليشيا الإيرانية وتعاملت مع حقول الألغام، وما يزال التقدّم مستمرًا في اتجاه الردهة وملعا وأم ريش وصولاً إلى الالتحام الكامل بقوات ألوية العمالقة في الجبهات الجنوبية، وفقاً لـ"سبتمبر نت".

وأضاف قائد المنطقة العسكرية الثالثة، أن المعارك التي خاضها الجيش الوطني والمقاومة وألوية العمالقة والغارات الجوّية لطيران التحالف، ألحقت بالميليشيا الإيرانية خسائر موجعة في العتاد والأرواح.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,013
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,781
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,936
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,778

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة