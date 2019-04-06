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"عطيه": اليمن هويته عربية.. والسعودية السند لإعادة أمنه واستقراره

خلال خطبة الجمعة بحضور القيادات الأمنية والمدنية بحضرموت

ألقى وزير الأوقاف والإرشاد بجمهورية اليمن الدكتور أحمد عطية، يوم أمس خطبة الجمعة، في الجامع الكبير بسيئون بمحافظة حضرموت، بحضور قيادات مدنية وعسكرية وأمنية حيث تركزت الخطبة على أهمية الأمن وتجريم ما تقوم به المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مشيداً بما تقوم به السعودية من دعم في استقرار اليمن ودعماً لشرعيته مع بقية دول التحالف.

وتفصيلاً، نبه الوزير اليمني خلال الخطبة إلى ضرورة الحفاظ على السلم والأمن والتعاون مع أجهزة الدولة في محافظة حضرموت وبقية مدن ومحافظات اليمن لما لها من أهمية ومكانة.

وأكد "عطيه" أن الاصطفاف الوطني خلف فخامة رئيس الجمهورية عبدربه هادي منصور، والحكومة الشرعية، هو المخرج من كارثة الانقلاب الحوثي.

وبيّن أن حرمة الدم المسلم مقدسة في كل الديانات، وقد حرم الله دماء المسلمين على بعضهم البعض، وما يقوم به الحوثي عمل يخالف كل الشرائع السماوية، داعياً إلى الوقوف ضده وتوحيد الصف لقتالهم.

وقال " عطية " خلال الخطبة: إن اليمن هويته عربية والمليشيات تحاول طمس الهوية، مشيراً إلى أن الجيش الوطني يقوم بدور كبير بالحفاظ على هذه الهوية، بتعاون مشهود وكبير من التحالف العربي بقيادة الجار والسند، المملكة العربية السعودية، ومعها بقية دول التحالف العربي.

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"عطيه": اليمن هويته عربية.. والسعودية السند لإعادة أمنه واستقراره
سبق

ألقى وزير الأوقاف والإرشاد بجمهورية اليمن الدكتور أحمد عطية، يوم أمس خطبة الجمعة، في الجامع الكبير بسيئون بمحافظة حضرموت، بحضور قيادات مدنية وعسكرية وأمنية حيث تركزت الخطبة على أهمية الأمن وتجريم ما تقوم به المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مشيداً بما تقوم به السعودية من دعم في استقرار اليمن ودعماً لشرعيته مع بقية دول التحالف.

وتفصيلاً، نبه الوزير اليمني خلال الخطبة إلى ضرورة الحفاظ على السلم والأمن والتعاون مع أجهزة الدولة في محافظة حضرموت وبقية مدن ومحافظات اليمن لما لها من أهمية ومكانة.

وأكد "عطيه" أن الاصطفاف الوطني خلف فخامة رئيس الجمهورية عبدربه هادي منصور، والحكومة الشرعية، هو المخرج من كارثة الانقلاب الحوثي.

وبيّن أن حرمة الدم المسلم مقدسة في كل الديانات، وقد حرم الله دماء المسلمين على بعضهم البعض، وما يقوم به الحوثي عمل يخالف كل الشرائع السماوية، داعياً إلى الوقوف ضده وتوحيد الصف لقتالهم.

وقال " عطية " خلال الخطبة: إن اليمن هويته عربية والمليشيات تحاول طمس الهوية، مشيراً إلى أن الجيش الوطني يقوم بدور كبير بالحفاظ على هذه الهوية، بتعاون مشهود وكبير من التحالف العربي بقيادة الجار والسند، المملكة العربية السعودية، ومعها بقية دول التحالف العربي.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
01:22 AM
اخر تعديل
06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
05:50 AM

"عطيه": اليمن هويته عربية.. والسعودية السند لإعادة أمنه واستقراره

خلال خطبة الجمعة بحضور القيادات الأمنية والمدنية بحضرموت

A A A
عبدالله العنزي - حضرموت
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2,236

ألقى وزير الأوقاف والإرشاد بجمهورية اليمن الدكتور أحمد عطية، يوم أمس خطبة الجمعة، في الجامع الكبير بسيئون بمحافظة حضرموت، بحضور قيادات مدنية وعسكرية وأمنية حيث تركزت الخطبة على أهمية الأمن وتجريم ما تقوم به المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مشيداً بما تقوم به السعودية من دعم في استقرار اليمن ودعماً لشرعيته مع بقية دول التحالف.

وتفصيلاً، نبه الوزير اليمني خلال الخطبة إلى ضرورة الحفاظ على السلم والأمن والتعاون مع أجهزة الدولة في محافظة حضرموت وبقية مدن ومحافظات اليمن لما لها من أهمية ومكانة.

وأكد "عطيه" أن الاصطفاف الوطني خلف فخامة رئيس الجمهورية عبدربه هادي منصور، والحكومة الشرعية، هو المخرج من كارثة الانقلاب الحوثي.

وبيّن أن حرمة الدم المسلم مقدسة في كل الديانات، وقد حرم الله دماء المسلمين على بعضهم البعض، وما يقوم به الحوثي عمل يخالف كل الشرائع السماوية، داعياً إلى الوقوف ضده وتوحيد الصف لقتالهم.

وقال " عطية " خلال الخطبة: إن اليمن هويته عربية والمليشيات تحاول طمس الهوية، مشيراً إلى أن الجيش الوطني يقوم بدور كبير بالحفاظ على هذه الهوية، بتعاون مشهود وكبير من التحالف العربي بقيادة الجار والسند، المملكة العربية السعودية، ومعها بقية دول التحالف العربي.

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