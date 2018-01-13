عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني جازان": ابتعدوا عن بطون الأودية

طالب باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات والتعليمات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة الأمطار الرعدية التي تشهدها المنطقة، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم، تضمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات العارضة، والعيدابي، وفيفا؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر -بمشية الله- حتى الساعة 6 مساءً.