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لجنة نوبل النروجية: رئيس الوزراء الإثيوبي لديه "مسؤولية خاصة" لإنهاء النزاع في تيغراي

الوضع الإنساني خطر ومن غير المقبول ألا تصل المساعدة الإنسانية

اعتبرت لجنة نوبل النروجية الخميس أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الذي منحته جائزة نوبل للسلام عام 2019، لديه "مسؤولية خاصة" لإنهاء النزاع الدائر في إقليم تيغراي منذ نهاية العام 2020.
رئيسة اللجنة بيريت رايس-أندرسن، قالت، في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس إن "أبيي أحمد، بصفته رئيسًا للوزراء وحائزًا نوبل السلام، يتمتع بمسؤولية خاصة لإنهاء النزاع والمساهمة في تحقيق السلام" في المنطقة، حيث قُتل آلاف الأشخاص بسبب الأعمال العدائية.
وتشهد منطقة تيغراي منذ 14 شهرًا نزاعًا مسلحًا بين الحكومة الفدرالية والسلطات المحلية السابقة المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الذي حكم إثيوبيا قرابة 30 عامًا إلى أن وصل رئيس الوزراء الحالي أبيي أحمد إلى السلطة.
وأرسل أبيي الحائز جائزة نوبل للسلام سنة 2019، في نوفمبر 2020 الجيش الفدرالي إلى تيغراي للإطاحة بسلطات الإقليم التي كانت تتحدى سلطته منذ أشهر واتهمها بمهاجمة ثكنات عسكرية.
وأوقع النزاع في تيغراي آلاف القتلى في المنطقة التي تخضع بحسب الأمم المتحدة "لحصار بحكم الأمر الواقع" يمنع وصول المساعدة الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية.
وأكّدت رايس-أندرسن أن "الوضع الإنساني خطر فعلاً ومن غير المقبول ألا تصل المساعدة الإنسانية على نحو كافٍ".

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لجنة نوبل النروجية: رئيس الوزراء الإثيوبي لديه "مسؤولية خاصة" لإنهاء النزاع في تيغراي
سبق

اعتبرت لجنة نوبل النروجية الخميس أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الذي منحته جائزة نوبل للسلام عام 2019، لديه "مسؤولية خاصة" لإنهاء النزاع الدائر في إقليم تيغراي منذ نهاية العام 2020.
رئيسة اللجنة بيريت رايس-أندرسن، قالت، في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس إن "أبيي أحمد، بصفته رئيسًا للوزراء وحائزًا نوبل السلام، يتمتع بمسؤولية خاصة لإنهاء النزاع والمساهمة في تحقيق السلام" في المنطقة، حيث قُتل آلاف الأشخاص بسبب الأعمال العدائية.
وتشهد منطقة تيغراي منذ 14 شهرًا نزاعًا مسلحًا بين الحكومة الفدرالية والسلطات المحلية السابقة المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الذي حكم إثيوبيا قرابة 30 عامًا إلى أن وصل رئيس الوزراء الحالي أبيي أحمد إلى السلطة.
وأرسل أبيي الحائز جائزة نوبل للسلام سنة 2019، في نوفمبر 2020 الجيش الفدرالي إلى تيغراي للإطاحة بسلطات الإقليم التي كانت تتحدى سلطته منذ أشهر واتهمها بمهاجمة ثكنات عسكرية.
وأوقع النزاع في تيغراي آلاف القتلى في المنطقة التي تخضع بحسب الأمم المتحدة "لحصار بحكم الأمر الواقع" يمنع وصول المساعدة الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية.
وأكّدت رايس-أندرسن أن "الوضع الإنساني خطر فعلاً ومن غير المقبول ألا تصل المساعدة الإنسانية على نحو كافٍ".

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
04:50 PM

لجنة نوبل النروجية: رئيس الوزراء الإثيوبي لديه "مسؤولية خاصة" لإنهاء النزاع في تيغراي

الوضع الإنساني خطر ومن غير المقبول ألا تصل المساعدة الإنسانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبرت لجنة نوبل النروجية الخميس أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الذي منحته جائزة نوبل للسلام عام 2019، لديه "مسؤولية خاصة" لإنهاء النزاع الدائر في إقليم تيغراي منذ نهاية العام 2020.
رئيسة اللجنة بيريت رايس-أندرسن، قالت، في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس إن "أبيي أحمد، بصفته رئيسًا للوزراء وحائزًا نوبل السلام، يتمتع بمسؤولية خاصة لإنهاء النزاع والمساهمة في تحقيق السلام" في المنطقة، حيث قُتل آلاف الأشخاص بسبب الأعمال العدائية.
وتشهد منطقة تيغراي منذ 14 شهرًا نزاعًا مسلحًا بين الحكومة الفدرالية والسلطات المحلية السابقة المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الذي حكم إثيوبيا قرابة 30 عامًا إلى أن وصل رئيس الوزراء الحالي أبيي أحمد إلى السلطة.
وأرسل أبيي الحائز جائزة نوبل للسلام سنة 2019، في نوفمبر 2020 الجيش الفدرالي إلى تيغراي للإطاحة بسلطات الإقليم التي كانت تتحدى سلطته منذ أشهر واتهمها بمهاجمة ثكنات عسكرية.
وأوقع النزاع في تيغراي آلاف القتلى في المنطقة التي تخضع بحسب الأمم المتحدة "لحصار بحكم الأمر الواقع" يمنع وصول المساعدة الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية.
وأكّدت رايس-أندرسن أن "الوضع الإنساني خطر فعلاً ومن غير المقبول ألا تصل المساعدة الإنسانية على نحو كافٍ".

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