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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8565.79 نقطة

تداولات تجاوزت 3.4 مليارات ريال لأكثر من 118 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 38.38 نقطة ليقفل عند مستوى 8565.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 118 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 178 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 107 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، المصافي، عطاء، أنعام القابضة، والواحة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: اليمامة للحديد، مجموعة السريع، المجموعة السعودية، الفخارية، والدريس فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.32% و3.44%.

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، الإنماء، الراجحي، مجموعة السريع، وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: جرير، الراجحي، سابك، الإنماء، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 118.84 نقطة ليقفل عند مستوى 3859.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 54 ألف سهم تقاسمتها 121 صفقة.

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8565.79 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 38.38 نقطة ليقفل عند مستوى 8565.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 118 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 178 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 107 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، المصافي، عطاء، أنعام القابضة، والواحة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: اليمامة للحديد، مجموعة السريع، المجموعة السعودية، الفخارية، والدريس فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.32% و3.44%.

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، الإنماء، الراجحي، مجموعة السريع، وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: جرير، الراجحي، سابك، الإنماء، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 118.84 نقطة ليقفل عند مستوى 3859.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 54 ألف سهم تقاسمتها 121 صفقة.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
04:21 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8565.79 نقطة

تداولات تجاوزت 3.4 مليارات ريال لأكثر من 118 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 38.38 نقطة ليقفل عند مستوى 8565.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 118 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 178 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 107 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، المصافي، عطاء، أنعام القابضة، والواحة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: اليمامة للحديد، مجموعة السريع، المجموعة السعودية، الفخارية، والدريس فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.32% و3.44%.

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، الإنماء، الراجحي، مجموعة السريع، وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: جرير، الراجحي، سابك، الإنماء، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 118.84 نقطة ليقفل عند مستوى 3859.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 54 ألف سهم تقاسمتها 121 صفقة.

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