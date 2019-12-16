القصيم .. مسؤولية استقبال العاملات المنزليات على مكاتب الاستقدام بشكل كامل

"العمل": تسهيلاً لإجراءات القادمات لأول مرة بالمملكة .. الدمام في 25 ديسمبر

أكّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن استقبال العاملات المنزليات القادمات للمرة الأولى للمملكة، على مكاتب الاستقدام بشكل كامل، وذلك في مطار الأمير نايف بالقصيم.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": تسهيلاً للإجراءات أصبحت مسؤولية استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة بالمملكة على مكاتب وشركات الاستقدام بشكل كامل، وذلك في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم؛ كما سيتم تطبيق هذه الإجراءات في مطار الملك فهد بن عبدالعزيز بالدمام اعتباراً من تاريخ 25 ديسمبر 2019م.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أقرّت مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن بنظام الخروج والعودة تسهيلاً على المواطنين، حيث سيكون استقبال العاملة المنزلية في المطار تحت مسؤولية صاحب العمل بشكل كامل.