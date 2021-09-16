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"الاتصالات" تطلق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر الرياض والقصيم

عقب إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى بقرى وهجر منطقة عسير

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المرحلة الثانية من خدمة التجوال المحلي، التي تغطي 2887 قرية وهجرة بمنطقتي الرياض والقصيم، وذلك عقب إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى بقرى وهجر منطقة عسير.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الثانية لخدمة التجوال المحلي تستهدف 2315 قرية وهجرة في منطقة الرياض، و572 قرية وهجرة في منطقة القصيم؛ لافتةً إلى أن المرحلة الثانية تأتي ضمن خطط مجدولة لإكمال تنفيذ خدمة التجوال المحلي في كافة القرى والهجر بمختلف مناطق المملكة بنهاية العام الميلادي الجاري، عقب توقيع الاتفاقيات التجارية بين شركة الاتصالات السعودية (stc) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) في نهاية أغسطس الماضي.

وتسعى "الاتصالات" من خلال خدمة التجوال المحلي إلى تمكين مقدمي الخدمة من الاستفادة من شبكات الاتصالات الخاصة بمقدمي الخدمة الآخرين لتلبية متطلبات المستفيدين من خلالها، ودعم وصول مقدمي الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين، بما يضمن زيادة عدد الخيارات المتاحة، ورفع مستوى المنافسة والارتقاء بجودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم من جهة، ودعم تمكين التحول الرقمي في قرى وهجر المملكة.

يذكر أن خدمة "التجوال المحلي" تمكّن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توفر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم، وتشمل كافة الخدمات (الصوتية، والإنترنت، والرسائل النصية القصيرة sms))، وتستهدف الخدمة أكثر من 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الاتصالات" تطلق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر الرياض والقصيم
سبق

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المرحلة الثانية من خدمة التجوال المحلي، التي تغطي 2887 قرية وهجرة بمنطقتي الرياض والقصيم، وذلك عقب إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى بقرى وهجر منطقة عسير.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الثانية لخدمة التجوال المحلي تستهدف 2315 قرية وهجرة في منطقة الرياض، و572 قرية وهجرة في منطقة القصيم؛ لافتةً إلى أن المرحلة الثانية تأتي ضمن خطط مجدولة لإكمال تنفيذ خدمة التجوال المحلي في كافة القرى والهجر بمختلف مناطق المملكة بنهاية العام الميلادي الجاري، عقب توقيع الاتفاقيات التجارية بين شركة الاتصالات السعودية (stc) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) في نهاية أغسطس الماضي.

وتسعى "الاتصالات" من خلال خدمة التجوال المحلي إلى تمكين مقدمي الخدمة من الاستفادة من شبكات الاتصالات الخاصة بمقدمي الخدمة الآخرين لتلبية متطلبات المستفيدين من خلالها، ودعم وصول مقدمي الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين، بما يضمن زيادة عدد الخيارات المتاحة، ورفع مستوى المنافسة والارتقاء بجودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم من جهة، ودعم تمكين التحول الرقمي في قرى وهجر المملكة.

يذكر أن خدمة "التجوال المحلي" تمكّن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توفر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم، وتشمل كافة الخدمات (الصوتية، والإنترنت، والرسائل النصية القصيرة sms))، وتستهدف الخدمة أكثر من 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
04:59 PM

"الاتصالات" تطلق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر الرياض والقصيم

عقب إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى بقرى وهجر منطقة عسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المرحلة الثانية من خدمة التجوال المحلي، التي تغطي 2887 قرية وهجرة بمنطقتي الرياض والقصيم، وذلك عقب إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى بقرى وهجر منطقة عسير.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الثانية لخدمة التجوال المحلي تستهدف 2315 قرية وهجرة في منطقة الرياض، و572 قرية وهجرة في منطقة القصيم؛ لافتةً إلى أن المرحلة الثانية تأتي ضمن خطط مجدولة لإكمال تنفيذ خدمة التجوال المحلي في كافة القرى والهجر بمختلف مناطق المملكة بنهاية العام الميلادي الجاري، عقب توقيع الاتفاقيات التجارية بين شركة الاتصالات السعودية (stc) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) في نهاية أغسطس الماضي.

وتسعى "الاتصالات" من خلال خدمة التجوال المحلي إلى تمكين مقدمي الخدمة من الاستفادة من شبكات الاتصالات الخاصة بمقدمي الخدمة الآخرين لتلبية متطلبات المستفيدين من خلالها، ودعم وصول مقدمي الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين، بما يضمن زيادة عدد الخيارات المتاحة، ورفع مستوى المنافسة والارتقاء بجودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم من جهة، ودعم تمكين التحول الرقمي في قرى وهجر المملكة.

يذكر أن خدمة "التجوال المحلي" تمكّن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توفر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم، وتشمل كافة الخدمات (الصوتية، والإنترنت، والرسائل النصية القصيرة sms))، وتستهدف الخدمة أكثر من 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة.

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