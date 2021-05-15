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جسر الملك فهد: فحص PCR ضروري لدخول غير السعوديين للمملكة

بعد قرار رفع تعليق السفر وفتح المنافذ بشكل كامل دون إجراءات إضافية

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن استمرار اشتراط وجود فحص كورونا بتقنية (PCR) بما لا يقل عن 72 ساعة كشرط للدخول إلى المملكة العربية السعودية عبر الجسر لغير حاملي الجنسية السعودية.

ويأتي ذلك فيما يستعد الجسر لاستئناف نشاطه الاعتيادي بعد قرار المملكة العربية السعودية برفع تعليق السفر وفتح المنافذ بشكل كامل بما في ذلك جسر الملك فهد.

وقالت المؤسسة في تغريدة لها مساء اليوم عبر تويتر إن الدخول للمملكة العربية السعودية من قِبل السعوديين لا يتطلّب أي إجراءات إضافية، فيما سيتم فرض وجود فحص (PCR) لغير السعوديين.

جسر الملك فهد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد السعودية البحرين المملكة العربية السعودية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جسر الملك فهد: فحص PCR ضروري لدخول غير السعوديين للمملكة
سبق

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن استمرار اشتراط وجود فحص كورونا بتقنية (PCR) بما لا يقل عن 72 ساعة كشرط للدخول إلى المملكة العربية السعودية عبر الجسر لغير حاملي الجنسية السعودية.

ويأتي ذلك فيما يستعد الجسر لاستئناف نشاطه الاعتيادي بعد قرار المملكة العربية السعودية برفع تعليق السفر وفتح المنافذ بشكل كامل بما في ذلك جسر الملك فهد.

وقالت المؤسسة في تغريدة لها مساء اليوم عبر تويتر إن الدخول للمملكة العربية السعودية من قِبل السعوديين لا يتطلّب أي إجراءات إضافية، فيما سيتم فرض وجود فحص (PCR) لغير السعوديين.

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
12:25 AM

جسر الملك فهد: فحص PCR ضروري لدخول غير السعوديين للمملكة

بعد قرار رفع تعليق السفر وفتح المنافذ بشكل كامل دون إجراءات إضافية

A A A
حامد العلي - الدمام
4
16,094

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن استمرار اشتراط وجود فحص كورونا بتقنية (PCR) بما لا يقل عن 72 ساعة كشرط للدخول إلى المملكة العربية السعودية عبر الجسر لغير حاملي الجنسية السعودية.

ويأتي ذلك فيما يستعد الجسر لاستئناف نشاطه الاعتيادي بعد قرار المملكة العربية السعودية برفع تعليق السفر وفتح المنافذ بشكل كامل بما في ذلك جسر الملك فهد.

وقالت المؤسسة في تغريدة لها مساء اليوم عبر تويتر إن الدخول للمملكة العربية السعودية من قِبل السعوديين لا يتطلّب أي إجراءات إضافية، فيما سيتم فرض وجود فحص (PCR) لغير السعوديين.

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