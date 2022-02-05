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في ثالث أيام بطولة السعودية الدولية للجولف.. "فارنر" ينفرد بصدارة الترتيب

تواصلت منافسات بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، والتي يحتضنها نادي وملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في يومها الثالث، حيث شهدت الجولات تنافساً كبيراً بين نخبة لاعبي الجولف العالميين للفوز بلقب البطولة التي تُعد جزءاً من الجولة الآسيوية وتعود في نسختها الرابعة التي يبلغ مجموع جوائزها 5ملايين دولار.

وانفرد اللاعب الأمريكي هارولد فارنر، اليوم السبت، بصدارة الترتيب بتسجيله 12 ضربة تحت المعدل، وجاء خلفه سفير جولف السعودية الإسباني آدري أرناوس بفارق ضربة كانت هي الفارق أيضاً بينه وبين صاحب المركز الثالث الإنجليزي تومي فليتوود الذي قدّم أداءً قوياً في ثالث الأيام صعد به إلى المراتب الأولى وبفارق ضربتين عن أقرب منافسيه.

وقال فارنر: "من المهم المواصلة على هذا النسق، لقد كانت الضربات التي نفذتها في الحفرتين 11 و12 مهمة للغاية، وقمت بعمل جيد في الحفاظ على أدائي وتركيزي. أنا شخص تنافسي، وبالنسبة لي فإن التنافس هو من أهم الأمور في الحياة. وتعلمت الكثير اليوم، وأتطلع ليوم غدٍ، إذ أمتلك فرصة كبيرة للفوز".

في حين قال فليتوود: "أنا سعيد بكل تأكيد بالطريقة التي آلت إليها الأمور في النهاية، لقد كانت بدايتي صعبة، ومن الجيد أن تتمكن من تسديد ضربات جيدة في الأيام التي تعلم بأنك ستواجه فيها صعوبات، وتمكنت بعد ذلك من تسديد ضربات رائعة أحدثت الفارق ومنحتني فرصة الاقتراب من مقدمة الترتيب".

هذا وتستكمل منافسات اليوم الأخير من البطولة غداً الأحد.

صندوق الاستثمارات العامة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الجولف

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في ثالث أيام بطولة السعودية الدولية للجولف.. "فارنر" ينفرد بصدارة الترتيب
سبق

تواصلت منافسات بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، والتي يحتضنها نادي وملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في يومها الثالث، حيث شهدت الجولات تنافساً كبيراً بين نخبة لاعبي الجولف العالميين للفوز بلقب البطولة التي تُعد جزءاً من الجولة الآسيوية وتعود في نسختها الرابعة التي يبلغ مجموع جوائزها 5ملايين دولار.

وانفرد اللاعب الأمريكي هارولد فارنر، اليوم السبت، بصدارة الترتيب بتسجيله 12 ضربة تحت المعدل، وجاء خلفه سفير جولف السعودية الإسباني آدري أرناوس بفارق ضربة كانت هي الفارق أيضاً بينه وبين صاحب المركز الثالث الإنجليزي تومي فليتوود الذي قدّم أداءً قوياً في ثالث الأيام صعد به إلى المراتب الأولى وبفارق ضربتين عن أقرب منافسيه.

وقال فارنر: "من المهم المواصلة على هذا النسق، لقد كانت الضربات التي نفذتها في الحفرتين 11 و12 مهمة للغاية، وقمت بعمل جيد في الحفاظ على أدائي وتركيزي. أنا شخص تنافسي، وبالنسبة لي فإن التنافس هو من أهم الأمور في الحياة. وتعلمت الكثير اليوم، وأتطلع ليوم غدٍ، إذ أمتلك فرصة كبيرة للفوز".

في حين قال فليتوود: "أنا سعيد بكل تأكيد بالطريقة التي آلت إليها الأمور في النهاية، لقد كانت بدايتي صعبة، ومن الجيد أن تتمكن من تسديد ضربات جيدة في الأيام التي تعلم بأنك ستواجه فيها صعوبات، وتمكنت بعد ذلك من تسديد ضربات رائعة أحدثت الفارق ومنحتني فرصة الاقتراب من مقدمة الترتيب".

هذا وتستكمل منافسات اليوم الأخير من البطولة غداً الأحد.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
07:39 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
09:01 PM

في ثالث أيام بطولة السعودية الدولية للجولف.. "فارنر" ينفرد بصدارة الترتيب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصلت منافسات بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، والتي يحتضنها نادي وملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في يومها الثالث، حيث شهدت الجولات تنافساً كبيراً بين نخبة لاعبي الجولف العالميين للفوز بلقب البطولة التي تُعد جزءاً من الجولة الآسيوية وتعود في نسختها الرابعة التي يبلغ مجموع جوائزها 5ملايين دولار.

وانفرد اللاعب الأمريكي هارولد فارنر، اليوم السبت، بصدارة الترتيب بتسجيله 12 ضربة تحت المعدل، وجاء خلفه سفير جولف السعودية الإسباني آدري أرناوس بفارق ضربة كانت هي الفارق أيضاً بينه وبين صاحب المركز الثالث الإنجليزي تومي فليتوود الذي قدّم أداءً قوياً في ثالث الأيام صعد به إلى المراتب الأولى وبفارق ضربتين عن أقرب منافسيه.

وقال فارنر: "من المهم المواصلة على هذا النسق، لقد كانت الضربات التي نفذتها في الحفرتين 11 و12 مهمة للغاية، وقمت بعمل جيد في الحفاظ على أدائي وتركيزي. أنا شخص تنافسي، وبالنسبة لي فإن التنافس هو من أهم الأمور في الحياة. وتعلمت الكثير اليوم، وأتطلع ليوم غدٍ، إذ أمتلك فرصة كبيرة للفوز".

في حين قال فليتوود: "أنا سعيد بكل تأكيد بالطريقة التي آلت إليها الأمور في النهاية، لقد كانت بدايتي صعبة، ومن الجيد أن تتمكن من تسديد ضربات جيدة في الأيام التي تعلم بأنك ستواجه فيها صعوبات، وتمكنت بعد ذلك من تسديد ضربات رائعة أحدثت الفارق ومنحتني فرصة الاقتراب من مقدمة الترتيب".

هذا وتستكمل منافسات اليوم الأخير من البطولة غداً الأحد.

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