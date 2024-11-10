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"المربع" إلى رتبة لواء

قلّد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، الدكتور صالح بن سعد المربع رتبته الجديدة؛ وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة "لواء".

وتهنئ "سبق" اللواء صالح "المربع" على هذه الثقة الملكية الكريمة، سائلة الله أن تكون عوناً له لخدمة دينه، ومليكه ووطنه.

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"المربع" إلى رتبة لواء
سبق

قلّد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، الدكتور صالح بن سعد المربع رتبته الجديدة؛ وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة "لواء".

وتهنئ "سبق" اللواء صالح "المربع" على هذه الثقة الملكية الكريمة، سائلة الله أن تكون عوناً له لخدمة دينه، ومليكه ووطنه.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
04:18 PM

"المربع" إلى رتبة لواء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قلّد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، الدكتور صالح بن سعد المربع رتبته الجديدة؛ وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة "لواء".

وتهنئ "سبق" اللواء صالح "المربع" على هذه الثقة الملكية الكريمة، سائلة الله أن تكون عوناً له لخدمة دينه، ومليكه ووطنه.

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