أصدر مدير جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، قراراً بتكليف الدكتور ماجد فضي عواد العنزي، مشرفاً على وكالة الجامعة، وذلك بناءً على موافقة وزير التعليم، رئيس مجلس شؤون الجامعات، الدكتور حمد آل الشيخ، على تكليفه.
"العنزي" مشرفاً على وكالة جامعة شقراء
أصدر مدير جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، قراراً بتكليف الدكتور ماجد فضي عواد العنزي، مشرفاً على وكالة الجامعة، وذلك بناءً على موافقة وزير التعليم، رئيس مجلس شؤون الجامعات، الدكتور حمد آل الشيخ، على تكليفه.
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"العنزي" مشرفاً على وكالة جامعة شقراءصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-11
11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
02:57 PM
"العنزي" مشرفاً على وكالة جامعة شقراء
أصدر مدير جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، قراراً بتكليف الدكتور ماجد فضي عواد العنزي، مشرفاً على وكالة الجامعة، وذلك بناءً على موافقة وزير التعليم، رئيس مجلس شؤون الجامعات، الدكتور حمد آل الشيخ، على تكليفه.
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