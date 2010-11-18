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ترامب يشكّك في تقرير الـ "CIA" حول خاشقجي ويؤكّد: السعودية "حليف رائع"

قال: ليس هناك أيُّ تقييم نهائي وإن ما نُقل له من وكالة المخابرات خلاف ما نُشر

شكّك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في التقارير المنشورة عن تقييم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي؛ مؤكداً أنه حتى هذه اللحظة ليس هناك أيُّ تقييم نهائي، وأن ما نُقل له من وكالة المخابرات خلاف ما نُشر.

ووصف لوسائل الإعلام الأمريكية خلال زيارته إلى كاليفورنيا، السعودية، بـ "الحليف الكبير"، ومن كِبار المستثمرين في الولايات المتحدة واقتصادها، قائلاً "السعوديون حقاً حليفٌ رائع".

يأتي تصريح الرئيس الأمريكي بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أنها مازالت تعمل على تحديد المسؤول عن قتل خاشقجي.

وقالت "الخارجية" الأمريكية إن التقارير الصادرة أخيراً التي تشير إلى أن الحكومة الأمريكية وصلت إلى استنتاج نهائي حول المسؤول عن مقتل "خاشقجي"؛ هي تقارير غير دقيقة.

وأضافت: لا يزال هناك عديدٌ من الأسئلة التي لا تُوجد لها إجابات فيما يتعلق بقتل جمال خاشقجي.

وتابعت: "ستستمر وزارة الخارجية الأمريكية في السعي للوصول إلى كل الحقائق المتصلة بالموضوع، وسنحافظ على العلاقة الإستراتيجية المهمة بين الولايات المتحدة والسعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ترامب يشكّك في تقرير الـ "CIA" حول خاشقجي ويؤكّد: السعودية "حليف رائع"
سبق

شكّك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في التقارير المنشورة عن تقييم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي؛ مؤكداً أنه حتى هذه اللحظة ليس هناك أيُّ تقييم نهائي، وأن ما نُقل له من وكالة المخابرات خلاف ما نُشر.

ووصف لوسائل الإعلام الأمريكية خلال زيارته إلى كاليفورنيا، السعودية، بـ "الحليف الكبير"، ومن كِبار المستثمرين في الولايات المتحدة واقتصادها، قائلاً "السعوديون حقاً حليفٌ رائع".

يأتي تصريح الرئيس الأمريكي بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أنها مازالت تعمل على تحديد المسؤول عن قتل خاشقجي.

وقالت "الخارجية" الأمريكية إن التقارير الصادرة أخيراً التي تشير إلى أن الحكومة الأمريكية وصلت إلى استنتاج نهائي حول المسؤول عن مقتل "خاشقجي"؛ هي تقارير غير دقيقة.

وأضافت: لا يزال هناك عديدٌ من الأسئلة التي لا تُوجد لها إجابات فيما يتعلق بقتل جمال خاشقجي.

وتابعت: "ستستمر وزارة الخارجية الأمريكية في السعي للوصول إلى كل الحقائق المتصلة بالموضوع، وسنحافظ على العلاقة الإستراتيجية المهمة بين الولايات المتحدة والسعودية.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
01:20 PM

ترامب يشكّك في تقرير الـ "CIA" حول خاشقجي ويؤكّد: السعودية "حليف رائع"

قال: ليس هناك أيُّ تقييم نهائي وإن ما نُقل له من وكالة المخابرات خلاف ما نُشر

A A A
خالد علي - الرياض
20
21,766

شكّك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في التقارير المنشورة عن تقييم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي؛ مؤكداً أنه حتى هذه اللحظة ليس هناك أيُّ تقييم نهائي، وأن ما نُقل له من وكالة المخابرات خلاف ما نُشر.

ووصف لوسائل الإعلام الأمريكية خلال زيارته إلى كاليفورنيا، السعودية، بـ "الحليف الكبير"، ومن كِبار المستثمرين في الولايات المتحدة واقتصادها، قائلاً "السعوديون حقاً حليفٌ رائع".

يأتي تصريح الرئيس الأمريكي بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أنها مازالت تعمل على تحديد المسؤول عن قتل خاشقجي.

وقالت "الخارجية" الأمريكية إن التقارير الصادرة أخيراً التي تشير إلى أن الحكومة الأمريكية وصلت إلى استنتاج نهائي حول المسؤول عن مقتل "خاشقجي"؛ هي تقارير غير دقيقة.

وأضافت: لا يزال هناك عديدٌ من الأسئلة التي لا تُوجد لها إجابات فيما يتعلق بقتل جمال خاشقجي.

وتابعت: "ستستمر وزارة الخارجية الأمريكية في السعي للوصول إلى كل الحقائق المتصلة بالموضوع، وسنحافظ على العلاقة الإستراتيجية المهمة بين الولايات المتحدة والسعودية.

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