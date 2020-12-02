حالة ماطرة جديدة تداهم أجواء المملكة.. تبدأ الجمعة وتنتهي الأحد

"الأرصاد" دعت إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذار المبكر

قالت "الأرصاد" في بيان لها اليوم إنها تتوقع استمرار الحالة الماطرة من يوم الجمعة إلى يوم الأحد القادم.

وأوضحت قائلةً: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى من يوم الجمعة إلى يوم الأحد 19-21/ 4/ 1442.

وتشمل الحالة مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، والجوف.

ودعت الهيئة لمتايعة تقارير الطقس اليومية وصفحة الإنذار المبكر ووسائل التواصل.