بالصور.. وزير الداخلية العراقي يصل إلى الرياض

في زيارة رسمية للمملكة

وصل وزير الداخلية بجمهورية العراق عثمان علي الغانمي، إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي: الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية العراقي: قائد قوات الحدود الفريق الركن الحقوقي حامد عبدالله إبراهيم الحسن، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية العراقية.