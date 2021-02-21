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بالصور.. وزير الداخلية العراقي يصل إلى الرياض

في زيارة رسمية للمملكة

وصل وزير الداخلية بجمهورية العراق عثمان علي الغانمي، إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي: الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية العراقي: قائد قوات الحدود الفريق الركن الحقوقي حامد عبدالله إبراهيم الحسن، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية العراقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. وزير الداخلية العراقي يصل إلى الرياض
سبق

وصل وزير الداخلية بجمهورية العراق عثمان علي الغانمي، إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي: الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية العراقي: قائد قوات الحدود الفريق الركن الحقوقي حامد عبدالله إبراهيم الحسن، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية العراقية.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
06:53 PM

بالصور.. وزير الداخلية العراقي يصل إلى الرياض

في زيارة رسمية للمملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
4,244

وصل وزير الداخلية بجمهورية العراق عثمان علي الغانمي، إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي: الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية العراقي: قائد قوات الحدود الفريق الركن الحقوقي حامد عبدالله إبراهيم الحسن، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية العراقية.

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