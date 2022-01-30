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"الدغيثر": 119 مريضاً يستفيد من برنامج بدل المواصلات

للحالات المحتاجة التي يثبت البحث الاجتماعي حاجتهم

وجّه رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا" الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز بإطلاق برنامج لتوفير بدل مواصلات يصرف للمرضى المحتاجين شهرياً وقد بلغ عددهم حتى الأن 119 مريضاً.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية الدكتور عبدالله الدغيثر أن الجمعية لديها أربعة برامج رئيسية تقدم للمستفيدين، وكل برنامج لديه العديد من الخدمات المتنوعة، ومن ضمنها برنامج بدل المواصلات، مشيراً إلى أن فكرة البرنامج عبارة عن تقديم خدمة التوصيل للمرضى عن طريق صرف بدل مواصلات للحالات المحتاجة التي يثبت البحث الاجتماعي حاجتهم، حيث أن البعض يعجز عن دفع قيمة المواصلات مما يوثر على التزامهم بمواعيد الجلسات.

ونوه الدكتور الدغيثر بأن الطلبات مرتفعة على هذا البرنامج، ويوجد عدد من المرضى على قائمة الانتظار في حاجة ماسة حيث إن مواعيد الغسيل دقيقة جداً وأي خلل فيها قد يسبب مضاعفات ومشاكل أخرى على المريض، ويؤثر على المرضى الآخرين.

وأوضح الدغيثر أن برنامج بدل المواصلات يحقق رسالة الجمعية التي أنشئت من أجلها وهي رعاية المرضى عن طريق المساهمة في تقديم الخدمات الصحية، والاجتماعية، والوقائية لمرضى الفشل الكلوي، ودعم الأبحاث العلمية، وبرامج زراعة الأعضاء، والعلاج بعد الزراعة والتوعية الصحية لأفراد المجتمع.

ودعا المدير التنفيذي الموسرين ورجال الأعمال والجهات في القطاعين الخاص والعام إلى المساهمة في التبرع لهذا البرنامج عبر منصة كلانا، فالجمعية هي جسر التواصل بين أيادي العطاء والبذل، إلى المحتاجين والمتعففين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدغيثر": 119 مريضاً يستفيد من برنامج بدل المواصلات
سبق

وجّه رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا" الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز بإطلاق برنامج لتوفير بدل مواصلات يصرف للمرضى المحتاجين شهرياً وقد بلغ عددهم حتى الأن 119 مريضاً.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية الدكتور عبدالله الدغيثر أن الجمعية لديها أربعة برامج رئيسية تقدم للمستفيدين، وكل برنامج لديه العديد من الخدمات المتنوعة، ومن ضمنها برنامج بدل المواصلات، مشيراً إلى أن فكرة البرنامج عبارة عن تقديم خدمة التوصيل للمرضى عن طريق صرف بدل مواصلات للحالات المحتاجة التي يثبت البحث الاجتماعي حاجتهم، حيث أن البعض يعجز عن دفع قيمة المواصلات مما يوثر على التزامهم بمواعيد الجلسات.

ونوه الدكتور الدغيثر بأن الطلبات مرتفعة على هذا البرنامج، ويوجد عدد من المرضى على قائمة الانتظار في حاجة ماسة حيث إن مواعيد الغسيل دقيقة جداً وأي خلل فيها قد يسبب مضاعفات ومشاكل أخرى على المريض، ويؤثر على المرضى الآخرين.

وأوضح الدغيثر أن برنامج بدل المواصلات يحقق رسالة الجمعية التي أنشئت من أجلها وهي رعاية المرضى عن طريق المساهمة في تقديم الخدمات الصحية، والاجتماعية، والوقائية لمرضى الفشل الكلوي، ودعم الأبحاث العلمية، وبرامج زراعة الأعضاء، والعلاج بعد الزراعة والتوعية الصحية لأفراد المجتمع.

ودعا المدير التنفيذي الموسرين ورجال الأعمال والجهات في القطاعين الخاص والعام إلى المساهمة في التبرع لهذا البرنامج عبر منصة كلانا، فالجمعية هي جسر التواصل بين أيادي العطاء والبذل، إلى المحتاجين والمتعففين.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
06:43 PM

"الدغيثر": 119 مريضاً يستفيد من برنامج بدل المواصلات

للحالات المحتاجة التي يثبت البحث الاجتماعي حاجتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا" الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز بإطلاق برنامج لتوفير بدل مواصلات يصرف للمرضى المحتاجين شهرياً وقد بلغ عددهم حتى الأن 119 مريضاً.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية الدكتور عبدالله الدغيثر أن الجمعية لديها أربعة برامج رئيسية تقدم للمستفيدين، وكل برنامج لديه العديد من الخدمات المتنوعة، ومن ضمنها برنامج بدل المواصلات، مشيراً إلى أن فكرة البرنامج عبارة عن تقديم خدمة التوصيل للمرضى عن طريق صرف بدل مواصلات للحالات المحتاجة التي يثبت البحث الاجتماعي حاجتهم، حيث أن البعض يعجز عن دفع قيمة المواصلات مما يوثر على التزامهم بمواعيد الجلسات.

ونوه الدكتور الدغيثر بأن الطلبات مرتفعة على هذا البرنامج، ويوجد عدد من المرضى على قائمة الانتظار في حاجة ماسة حيث إن مواعيد الغسيل دقيقة جداً وأي خلل فيها قد يسبب مضاعفات ومشاكل أخرى على المريض، ويؤثر على المرضى الآخرين.

وأوضح الدغيثر أن برنامج بدل المواصلات يحقق رسالة الجمعية التي أنشئت من أجلها وهي رعاية المرضى عن طريق المساهمة في تقديم الخدمات الصحية، والاجتماعية، والوقائية لمرضى الفشل الكلوي، ودعم الأبحاث العلمية، وبرامج زراعة الأعضاء، والعلاج بعد الزراعة والتوعية الصحية لأفراد المجتمع.

ودعا المدير التنفيذي الموسرين ورجال الأعمال والجهات في القطاعين الخاص والعام إلى المساهمة في التبرع لهذا البرنامج عبر منصة كلانا، فالجمعية هي جسر التواصل بين أيادي العطاء والبذل، إلى المحتاجين والمتعففين.

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