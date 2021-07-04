نجاة وافد عربي بعد إسقاطه عمود إنارة قرب "بني سحار" بالقوز

مصادر: فَقَدَ السيطرة بسبب "جوزة المركبة" المتحكمة بتوجيه الإطارات

نجا ظُهر اليوم وافد عربي من الموت في حادث مروري مروِّع إثر اصطدام سيارته من نوع "هايلوكس غمارة واحدة" بعمود إنارة على الطريق الزراعي الرابط بين مركز القوز وبلدة بني سحار جنوب محافظة القنفذة؛ وذلك بعد أن اختل توازنه، وفَقَدَ السيطرة على مركبته؛ ما أدى لاصطدامه بعمود إنارة، وإسقاطه أرضًا.

وأسفر الحادث عن أضرار جسيمة بالسيارة، ونجاة الوافد من الموت، فيما حضرت الجهات المختصة لمباشرة الحادث والتحقيق في أسبابه، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعي.

وبينت المصادر أن الوافد العربي خرج سليمًا، ونجا بأعجوبة من الحادث العنيف والارتطام القوي -بفضل الله تعالى-. مضيفة بأن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد سائق المركبة، وبعد أن فُكَّت "الجوزة" التي تربط الإطار والمقص، وهي التي تتحكم في توجيه إطارات السيارة؛ ما أدى لاصطدامها بعمود الإنارة.