النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دراسة: عمل الخير ومساعدة الآخرين يحميان جسمك من المرض

كشفت دراسة حديثة عن فائدة لا يعرفها كثيرون عن تأثير أعمال الخير ومساعدة الآخرين ومد يد العون إليهم على الصحة الجسدية.

ووفق الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، وشملت ألف أمريكي، تراوحت أعمارهم بين 34 و84 عامًا، استُطلعت آراؤهم حول اعتقادهم بإمكانية قيامهم بتقديم الدعم ومد يد العون لأُسرهم أو أصدقائهم أو أزواجهم في حال احتياج هؤلاء للمساعدة، وما مدى تأثير ذلك على صحة مَن يقوم بمساعدة الآخرين.. نقل موقع "أوهايو ستيت نيوز" عن الدراسة أن الباحثين كانوا يعتقدون منذ فترة طويلة أن الشخص الذي يتلقى الدعم الاجتماعي والرعاية والمساعدة من الآخرين هو الذي تتحسن صحته، لكن أظهرت الدراسة أن من يقوم بتقديم المساعدة والدعم أيضًا تتحسن صحته.

وربط الباحثون في النتائج التي توصلوا إليها بين انخفاض حالات الالتهاب المزمن وإعلان المشاركين في الاستبيان استعدادهم لتقديم الدعم للعائلة والأصدقاء، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأرجع الباحثون الترابط بين الحالة الصحية الجيدة وتقديم العون للآخرين إلى أن شعور الدعم يساعد على تخفيف التوتر؛ وبالتالي تنخفض الالتهابات التي يصاب بها الجسم؛ وهو ما يعني أن مساعدة الآخرين تحمي من المرض.

كذلك بيَّن الباحثون أن الرابط بين تقديم الدعم للآخرين والصحة كان أقوى لدى النساء مقارنة بالرجال.

وأشار الباحثون إلى ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث عن هذه العلاقة، وزيادة حجم العينة التي خضعت للاستبيان.

الرئيسية/ محطات

اعلان
دراسة: عمل الخير ومساعدة الآخرين يحميان جسمك من المرض
سبق

كشفت دراسة حديثة عن فائدة لا يعرفها كثيرون عن تأثير أعمال الخير ومساعدة الآخرين ومد يد العون إليهم على الصحة الجسدية.

ووفق الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، وشملت ألف أمريكي، تراوحت أعمارهم بين 34 و84 عامًا، استُطلعت آراؤهم حول اعتقادهم بإمكانية قيامهم بتقديم الدعم ومد يد العون لأُسرهم أو أصدقائهم أو أزواجهم في حال احتياج هؤلاء للمساعدة، وما مدى تأثير ذلك على صحة مَن يقوم بمساعدة الآخرين.. نقل موقع "أوهايو ستيت نيوز" عن الدراسة أن الباحثين كانوا يعتقدون منذ فترة طويلة أن الشخص الذي يتلقى الدعم الاجتماعي والرعاية والمساعدة من الآخرين هو الذي تتحسن صحته، لكن أظهرت الدراسة أن من يقوم بتقديم المساعدة والدعم أيضًا تتحسن صحته.

وربط الباحثون في النتائج التي توصلوا إليها بين انخفاض حالات الالتهاب المزمن وإعلان المشاركين في الاستبيان استعدادهم لتقديم الدعم للعائلة والأصدقاء، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأرجع الباحثون الترابط بين الحالة الصحية الجيدة وتقديم العون للآخرين إلى أن شعور الدعم يساعد على تخفيف التوتر؛ وبالتالي تنخفض الالتهابات التي يصاب بها الجسم؛ وهو ما يعني أن مساعدة الآخرين تحمي من المرض.

كذلك بيَّن الباحثون أن الرابط بين تقديم الدعم للآخرين والصحة كان أقوى لدى النساء مقارنة بالرجال.

وأشار الباحثون إلى ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث عن هذه العلاقة، وزيادة حجم العينة التي خضعت للاستبيان.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
11:46 PM

دراسة: عمل الخير ومساعدة الآخرين يحميان جسمك من المرض

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
576

كشفت دراسة حديثة عن فائدة لا يعرفها كثيرون عن تأثير أعمال الخير ومساعدة الآخرين ومد يد العون إليهم على الصحة الجسدية.

ووفق الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، وشملت ألف أمريكي، تراوحت أعمارهم بين 34 و84 عامًا، استُطلعت آراؤهم حول اعتقادهم بإمكانية قيامهم بتقديم الدعم ومد يد العون لأُسرهم أو أصدقائهم أو أزواجهم في حال احتياج هؤلاء للمساعدة، وما مدى تأثير ذلك على صحة مَن يقوم بمساعدة الآخرين.. نقل موقع "أوهايو ستيت نيوز" عن الدراسة أن الباحثين كانوا يعتقدون منذ فترة طويلة أن الشخص الذي يتلقى الدعم الاجتماعي والرعاية والمساعدة من الآخرين هو الذي تتحسن صحته، لكن أظهرت الدراسة أن من يقوم بتقديم المساعدة والدعم أيضًا تتحسن صحته.

وربط الباحثون في النتائج التي توصلوا إليها بين انخفاض حالات الالتهاب المزمن وإعلان المشاركين في الاستبيان استعدادهم لتقديم الدعم للعائلة والأصدقاء، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأرجع الباحثون الترابط بين الحالة الصحية الجيدة وتقديم العون للآخرين إلى أن شعور الدعم يساعد على تخفيف التوتر؛ وبالتالي تنخفض الالتهابات التي يصاب بها الجسم؛ وهو ما يعني أن مساعدة الآخرين تحمي من المرض.

كذلك بيَّن الباحثون أن الرابط بين تقديم الدعم للآخرين والصحة كان أقوى لدى النساء مقارنة بالرجال.

وأشار الباحثون إلى ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث عن هذه العلاقة، وزيادة حجم العينة التي خضعت للاستبيان.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,888
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,384
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,249
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,290

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة