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شاهد.. "الحارثي" يقف على جاهزية المنصات التوعوية بمسجد نمرة بمشعر عرفات

30 شاشة تفاعلية تبث رسائل دعوية وإرشادية بخمس لغات لتوجيه الحجاج

تفقد فضيلة الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ محسن بن سيف الحارثي، جاهزية المنصات والشاشات التفاعلية في مسجد نمرة بمشعر عرفات، للاطمئنان على جاهزيتها والأعمال التي تنفذها الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة.

وشاهد الحارثي الشاشات الإلكترونية البالغ عددها 30 شاشة تفاعلية موزعة في جنبات المسجد، والتي ستبث رسائل دعوية وإرشادية بخمس لغات عالمية لتوجيه وإرشاد الحجاج وتعليمهم عِظم قدر هذه الشعيرية الفضيلة (يوم عرفة) وما هي الأعمال التي يتوجب عليهم القيام بها في هذا اليوم.

واختتم أمين التوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بتقديم الشكر للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على دعمه اللامحدود ومتابعته المستمره لأعمال الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة؛ مثمنًا ما توليه هذه الحكومة الرشيدة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله، وحرصهما على تقديم كل ما هو ممكن لخدمة ضيوف الرحمن حجاجًا ومعتمرين.

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شاهد.. "الحارثي" يقف على جاهزية المنصات التوعوية بمسجد نمرة بمشعر عرفات
سبق

تفقد فضيلة الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ محسن بن سيف الحارثي، جاهزية المنصات والشاشات التفاعلية في مسجد نمرة بمشعر عرفات، للاطمئنان على جاهزيتها والأعمال التي تنفذها الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة.

وشاهد الحارثي الشاشات الإلكترونية البالغ عددها 30 شاشة تفاعلية موزعة في جنبات المسجد، والتي ستبث رسائل دعوية وإرشادية بخمس لغات عالمية لتوجيه وإرشاد الحجاج وتعليمهم عِظم قدر هذه الشعيرية الفضيلة (يوم عرفة) وما هي الأعمال التي يتوجب عليهم القيام بها في هذا اليوم.

واختتم أمين التوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بتقديم الشكر للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على دعمه اللامحدود ومتابعته المستمره لأعمال الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة؛ مثمنًا ما توليه هذه الحكومة الرشيدة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله، وحرصهما على تقديم كل ما هو ممكن لخدمة ضيوف الرحمن حجاجًا ومعتمرين.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
01:42 PM

شاهد.. "الحارثي" يقف على جاهزية المنصات التوعوية بمسجد نمرة بمشعر عرفات

30 شاشة تفاعلية تبث رسائل دعوية وإرشادية بخمس لغات لتوجيه الحجاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفقد فضيلة الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ محسن بن سيف الحارثي، جاهزية المنصات والشاشات التفاعلية في مسجد نمرة بمشعر عرفات، للاطمئنان على جاهزيتها والأعمال التي تنفذها الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة.

وشاهد الحارثي الشاشات الإلكترونية البالغ عددها 30 شاشة تفاعلية موزعة في جنبات المسجد، والتي ستبث رسائل دعوية وإرشادية بخمس لغات عالمية لتوجيه وإرشاد الحجاج وتعليمهم عِظم قدر هذه الشعيرية الفضيلة (يوم عرفة) وما هي الأعمال التي يتوجب عليهم القيام بها في هذا اليوم.

واختتم أمين التوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بتقديم الشكر للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على دعمه اللامحدود ومتابعته المستمره لأعمال الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة؛ مثمنًا ما توليه هذه الحكومة الرشيدة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله، وحرصهما على تقديم كل ما هو ممكن لخدمة ضيوف الرحمن حجاجًا ومعتمرين.

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