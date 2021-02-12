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"الزعاق": رجب 29 يوماً وشعبان كامل.. ويفصلنا عن رمضان 59 يوماً

قال: هلال الليلة رؤيته صعبة.. بينما سيكون واضحاً الليلة التالية

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن الأيام المتبقية على دخول شهر رمضان المبارك يتوقع أنها 59 يوماً منها 29 يوماً من رجب و30 يوماً من شعبان.

وأشار "الزعاق" إلى صعوبة رؤية هلال شهر رجب الذي سيدخل علينا بدءاً من غد السبت، حيث لا يمكن رؤيته إلا بالمناظير والأجهزة المختصة بعد مغيب شمس اليوم الجمعة.

وأضاف: ستكون رؤيته واضحة في الليلة التالية، وسيكون مرتفعاً بسبب اكتمال أيام الشهر السابق "جمادى الآخرة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزعاق": رجب 29 يوماً وشعبان كامل.. ويفصلنا عن رمضان 59 يوماً
سبق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن الأيام المتبقية على دخول شهر رمضان المبارك يتوقع أنها 59 يوماً منها 29 يوماً من رجب و30 يوماً من شعبان.

وأشار "الزعاق" إلى صعوبة رؤية هلال شهر رجب الذي سيدخل علينا بدءاً من غد السبت، حيث لا يمكن رؤيته إلا بالمناظير والأجهزة المختصة بعد مغيب شمس اليوم الجمعة.

وأضاف: ستكون رؤيته واضحة في الليلة التالية، وسيكون مرتفعاً بسبب اكتمال أيام الشهر السابق "جمادى الآخرة".

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
05:38 PM

"الزعاق": رجب 29 يوماً وشعبان كامل.. ويفصلنا عن رمضان 59 يوماً

قال: هلال الليلة رؤيته صعبة.. بينما سيكون واضحاً الليلة التالية

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
2,780

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن الأيام المتبقية على دخول شهر رمضان المبارك يتوقع أنها 59 يوماً منها 29 يوماً من رجب و30 يوماً من شعبان.

وأشار "الزعاق" إلى صعوبة رؤية هلال شهر رجب الذي سيدخل علينا بدءاً من غد السبت، حيث لا يمكن رؤيته إلا بالمناظير والأجهزة المختصة بعد مغيب شمس اليوم الجمعة.

وأضاف: ستكون رؤيته واضحة في الليلة التالية، وسيكون مرتفعاً بسبب اكتمال أيام الشهر السابق "جمادى الآخرة".

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