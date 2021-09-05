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تعليم الرياض: أكثر من 26 مليون ريال قيمة الميزانية التشغيلية التي صُرفت للمدارس

الحارثي: شملت المستلزمات العامة وأدوات الاحترازات والمستلزمات الرياضية

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ضخ الميزانية التشغيلية للمدارس للعام الدراسي الحالي والبالغة (٢٦٢٦٢٤٨٢) ريالًا.

وأوضح مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للخدمات المساندة بدر بن محمد الحارثي قائلًا: إنه بتوجيه من مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، تم صرف الميزانية التشغيلية للمدارس؛ حيث شملت المستلزمات العامة وأدوات الاحترازات والمستلزمات الرياضية؛ حيث تم صرف (١١٩١٤٥٣٢) ريالًا للمستلزمات العامة، و(٥٨٩٢٩١٢) ريالًا للاحترازات، و(٨٤٥٥٠٣٨) ريالًا للمستلزمات الرياضية.

وأضاف الحارثي: أن صرف الميزانية يأتي في إطار دعم العملية التعليمية في المدارس؛ مشيرًا إلى أنه تم كذلك -في إطار دعم الإجراءات الاحترازية في المدارس في مواجهة كورونا- تأمين 264.250 مادة خاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ حيث تسلمت المدارس أكثر من ربع مليون مادة تمثلت في 40.905 معقمات يد و40.905 معقمات أسطح و4.225 جهاز قياس حرارة وغيرها.

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تعليم الرياض: أكثر من 26 مليون ريال قيمة الميزانية التشغيلية التي صُرفت للمدارس
سبق

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ضخ الميزانية التشغيلية للمدارس للعام الدراسي الحالي والبالغة (٢٦٢٦٢٤٨٢) ريالًا.

وأوضح مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للخدمات المساندة بدر بن محمد الحارثي قائلًا: إنه بتوجيه من مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، تم صرف الميزانية التشغيلية للمدارس؛ حيث شملت المستلزمات العامة وأدوات الاحترازات والمستلزمات الرياضية؛ حيث تم صرف (١١٩١٤٥٣٢) ريالًا للمستلزمات العامة، و(٥٨٩٢٩١٢) ريالًا للاحترازات، و(٨٤٥٥٠٣٨) ريالًا للمستلزمات الرياضية.

وأضاف الحارثي: أن صرف الميزانية يأتي في إطار دعم العملية التعليمية في المدارس؛ مشيرًا إلى أنه تم كذلك -في إطار دعم الإجراءات الاحترازية في المدارس في مواجهة كورونا- تأمين 264.250 مادة خاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ حيث تسلمت المدارس أكثر من ربع مليون مادة تمثلت في 40.905 معقمات يد و40.905 معقمات أسطح و4.225 جهاز قياس حرارة وغيرها.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
09:02 AM

تعليم الرياض: أكثر من 26 مليون ريال قيمة الميزانية التشغيلية التي صُرفت للمدارس

الحارثي: شملت المستلزمات العامة وأدوات الاحترازات والمستلزمات الرياضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ضخ الميزانية التشغيلية للمدارس للعام الدراسي الحالي والبالغة (٢٦٢٦٢٤٨٢) ريالًا.

وأوضح مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للخدمات المساندة بدر بن محمد الحارثي قائلًا: إنه بتوجيه من مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، تم صرف الميزانية التشغيلية للمدارس؛ حيث شملت المستلزمات العامة وأدوات الاحترازات والمستلزمات الرياضية؛ حيث تم صرف (١١٩١٤٥٣٢) ريالًا للمستلزمات العامة، و(٥٨٩٢٩١٢) ريالًا للاحترازات، و(٨٤٥٥٠٣٨) ريالًا للمستلزمات الرياضية.

وأضاف الحارثي: أن صرف الميزانية يأتي في إطار دعم العملية التعليمية في المدارس؛ مشيرًا إلى أنه تم كذلك -في إطار دعم الإجراءات الاحترازية في المدارس في مواجهة كورونا- تأمين 264.250 مادة خاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ حيث تسلمت المدارس أكثر من ربع مليون مادة تمثلت في 40.905 معقمات يد و40.905 معقمات أسطح و4.225 جهاز قياس حرارة وغيرها.

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