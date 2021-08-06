سجلت مصر 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ووفاة 7 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 284523 إصابة من ضمنهم 232280 حالة تم شفاؤها، و 16557 حالة وفاة.
مصر تسجل 51 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات بلغ 284523 والوفيات 16557 شخصًا
سجلت مصر 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ووفاة 7 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 284523 إصابة من ضمنهم 232280 حالة تم شفاؤها، و 16557 حالة وفاة.
سجلت مصر 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ووفاة 7 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
مصر تسجل 51 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات بلغ 284523 والوفيات 16557 شخصًا
سجلت مصر 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ووفاة 7 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 284523 إصابة من ضمنهم 232280 حالة تم شفاؤها، و 16557 حالة وفاة.