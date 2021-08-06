مصر تسجل 51 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 284523 والوفيات 16557 شخصًا

سجلت مصر 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ووفاة 7 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 284523 إصابة من ضمنهم 232280 حالة تم شفاؤها، و 16557 حالة وفاة.